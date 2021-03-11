Ulu orta yerde tuvaletini yaptı

GÜNDEM KIBRIS

Toplum kurallarını hiçe sayıp kimse yokmuşcasına davranarak bir yandan telefonla konuşup bir yandan da tuvaletini yapan kişi, bu kadarda olmaz dedirtti.

Sahile temiz hava almaya gelen insanların ve çocukların olduğu yerde tuvaletini yapan şahıs, vatandaşın objektifine yansıdı.

Terbiyesizce kimseye aldırış etmeden tuvaletini yapan şahıs, çevredekilerin tepkisine neden oldu.

Gündem Kıbrıs’a ulaşan vatandaş; “Böyle terbiyesizlik olamaz, ailemizle birlikte temiz hava almak için geldiğimiz deniz kenarında karşılaştığımız bu durum resmen rezalet. Bu kadar vurdumduymazlık olmamalı. Yanımızda eşimiz , ailemiz , çocuğumuz var” dedi.