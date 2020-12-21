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ULUÇAM: “DÜNYADA NARENCİYE ÜRÜNLERİNİN TÜKETİMİ ARTTI”

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

21 Aralık 2020 Pazartesi 09:52
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ULUÇAM: “DÜNYADA NARENCİYE ÜRÜNLERİNİN TÜKETİMİ ARTTI”

ÖZEL HABER

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada narenciye ürünlerinin tüketiminin arttığını söyleyen Uluçam, “Bunun sebebi de bağışıklığı güçlendirdiği içindi. Haftada bir mandalin tükettiğinizi düşünürsek pandemiden önce, pandemi süresince haftada iki tüketirseniz iç üretim yetmez. Onun için piyasada fiyatlar arttı” dedi.

Türkiye’den gelen suyun tarım amaçlı kullanılabilmesi için, bir tünel kazılması gerektiğini söyleyen Uluçam, “Tünelin üç kilometrelik bölümü kazıldı, üç kilometrelik kısmı da kazıldıktan sonra, bir diğer safhaya geçilsin. Sonrasında Güzelyurt bölgesine verilecek, sonrasında da Mesarya için çalışılacak” dedi.

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