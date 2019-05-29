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Uluçay, 13.Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Halk Dansları Festivale katılan heyetleri kabul etti

29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:15
Uluçay, 13.Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Halk Dansları Festivale katılan heyetleri kabul etti
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Folklor ve Gençlik Merkezi Derneği (FOGEM) tarafından organize edilen 13.Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Halk Dansları Festivaline katılan konuk ekiplerin temsilcilerinden oluşan heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan FOGEM Başkanı Salahi Döşemeci, Festivali 13. kez yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, her geçen yıl gelişerek bir marka olma adına büyük çabalar ortaya koyduklarını söyledi.

Döşemeci, 3-4 yıldır Kültür Dairesi ve Gençlik Dairesi’nin yaptığı katkılar ile Festivalin aşama kaydettiğini ifade ederek, uluslararası kabul gördüğünü ve bunun da ülke adına sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.

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ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, güzel bir festival yaşanacağına emin olduğunu dile getirerek, festivalin uluslararası anlamda tescillenmesinin, gelecek için de çok önemli olduğunu söyledi.

Ülke gençlerinin ve çocuklarının başka ülkelerden gelen ekiplerle kaynaşmasının dünyada Kıbrıslı Türkler tarafından hak edilen yerin alınabilmesi için verilen mücadelenin bir parçası olduğunu belirten Uluçay,  konuk heyetlerin ülkede iyi zamanlar geçirmesini temenni etti.

Uluçay, festivalin düzenlenmesinde büyük emeklerin ortaya konulduğunun görüldüğünü de kaydetti, katkı koyan herkesi kutladı ve ileriki yıllarda her geçen yıl daha da büyüyerek gelişen festivaller diledi.

Konuşmaların ardından konuk heyet temsilcileri, Başkan Uluçay’a ülkelerinden getirdikleri hediyeleri takdim etti.

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Anahtar Kelimeler:
UluçayHaberkıbrısGündemFOGEM
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