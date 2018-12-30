Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Uçan taksi devri başlıyor!
Uçan taksi devri başlıyor!
Çin uzaya 6'si gözlem amaçlı 7 uydu fırlattı
Çin uzaya 7 uydu fırlattı
Çinli Bilim İnsanları Bakırı Neredeyse Altına Dönüştürdü
Çinliler bakırı altına dönüştürdü
2018'in en önemli 10 bilim haberi
2018'in en önemli 10 bilim...
Malezya'da 100 kilogramlık piton bulundu
100 kilogramlık piton bulundu
banner40

Uluçay: 2019’da daha iyi günlere taşıyacak gelişmelerin yaşanmasını diliyorum

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay yeni yıl mesajı yayımladı.

30 Aralık 2018 Pazar 15:23
Uluçay: 2019’da daha iyi günlere taşıyacak gelişmelerin yaşanmasını diliyorum

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre Uluçay mesajında şu ifadeleri kullandı;
“2019’a girmek üzere olduğumuz şu günlerde, tüm halkımızın, Kıbrıs’ta ve dünyanın dört bir köşesinde yaşamakta olan tüm Kıbrıslı Türklerin yeni yılını kutlar, barış, huzur, sağlık ve başarının yanımızda olmasını temenni ederim.

Kıbrıs Türk halkı olarak geride bıraktığımız yılın muhasebesini en iyi şekilde yağacağımızı, hatalarımızdan ders çıkarıp daha iyi ve daha güzeli elde etmek için hep birlikte hareket edeceğimizi umuyorum. Başta Kıbrıs sorununun çözümü olmak üzere, 2019 yılında halkımızı daha iyi günlere taşıyacak gelişmelerin yaşanmasını temenni ediyorum.

2018 yılında özellikle ekonomik zorluklar halkımızın tüm kesimlerine sıkıntılı günler yaşatmıştır. Önümüzdeki yılda ülkemizin refah düzeyinin ve halkımızın alım gücünün artmasını temenni ediyor, hükümetin bu zor günlerin atlatılması için gereken tedbirleri alacağı, muhalefetin ise denetim ve yol gösterici rolüyle en isabetli kararların alınmasına yardımcı olacağını umuyorum. Her koşulda yanımızda olan ve mevcut ekonomik zorlukların aşılması için de desteğini esirgemeyen Türk halkının da yeni yılını kutlar, 2019 yılında Türkiye’nin başta terör ve ekonomik sorunlar olmak üzere tüm sıkıntılarından kurtulmasını içtenlikle dilerim.

banner41
Geride bırakmak üzere olduğumuz yıl içerisinde hepimizi derinden etkileyen elim olaylar neticesinde, maalesef, can kayıpları yaşadık. Ailelerine ve halkımıza başsağlığı dilerken, 2018 yılında kaybettiğimiz halkımıza mal olan değerli kişileri ve tüm sevdiklerimizi de saygıyla yad ediyorum. Özellikle can kayıpları yaşanmasına neden olan olayların bir kez daha yaşanmaması için tüm makamlarımızın sorumlulukla hareket ettiğini belirtmek isterim.

Kıbrıs sorununun çözümü için yeni girişimlerin yapıldığı günler içerisindeyiz. 2019’da, geçtiğim yıl ve yıllarda tüm çaba, iyi niyet ve kararlılığımıza karşın çözümsüz kalan Kıbrıs sorununun artık nihayete kavuşturulması en büyük temennimdir. Kıbrıs Türk Halkı, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü için gereken siyasi iradesini sürdürmekte, gerekli teknik çalışmaları yapmakta ve çözüm sonrasına yönelik ortak yaşam vizyonunu canlı tutmaktadır. Beklentimiz sonuç odaklı, takvimlendirilmiş ve herşeyden önemlisi de gereken siyasi vizyonu barındıran yeni bir çözüm çabasının hayata geçirilmesi, kısa sürede sonuçlandırılması ve on yıllardır adamızı ve en başta da Kıbrıs Türk halkını belirsizlik ve öngörülmezlikle mağdur eden mevcut durumun sona erdirilmesidir.

Kıbrıs Rum halkı ile Kıbrıs Ermenileri, Latinleri ve Maronitlerin de yeni yılını kutlar, adamızın, bölgemizin ve Kıbrıs Türk halkının barışa ihtiyacı olduğunu ve ancak birlikte hareket edersek barışın mümkün olacağını bir kez daha belirtmek isterim. Bu vesileyle özellikle hidrokarbon konusunda tek taraflı girişmelerin terk edilmesi ve 2019 yılının bu ve diğer konularda uzlaşma ve işbirliğinin egemen olduğu bir yıl olması temennimi dile getirmek isterim.

Umudum ve inancım 2019 yılının Kıbrıs Türk halkına daha iyi günler getireceğidir. Bu amaçla, iktidar ve muhalefet partileriyle birlikte halkımızın ortak vicdanı ve kollektif iradesinin vücut bulduğu Cumhuriyet Meclisi’nin ülkemizin ihtiyaç duyduğu yasaların hayata geçirilmesi için gerekeni yapacağı hususunda halkımızı temin etmek isterim.

Tüm halkımızın yeni yılını kutlar, barış, refah ve huzur ve sağlığın bizlerle olmasını dilerim.
Yeni yıl hepimize kutlu olsun”.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Teberrüken UluçayYeni Yıl MesajıHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gürcafer: “2019, Kıbrıs sorununun çözüm yılı olsun”
Gürcafer: “2019, Kıbrıs sorununun çözüm yılı olsun”
TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Çakıcı, yeni yıl mesajı yayımladı
TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Çakıcı, yeni yıl mesajı yayımladı
Çaluda: ‘’Huzurun ve hukukun egemen olduğu bir yıl dileriz’’
Çaluda: ‘’Huzurun ve hukukun egemen olduğu bir yıl dileriz’’

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim