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Uluçay, 23 Nisan etkinliklerine katılacak çocukları kabul etti

12 Nisan 2019 Cuma 15:37
Uluçay, 23 Nisan etkinliklerine katılacak çocukları kabul etti
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye’nin Samsun ilinde bu yıl 41’incisi düzenlenecek TRT 23 Nisan Çocuk Festivali’nde KKTC’yi temsil edecek olan Şehit Ertuğrul İlkokulu ekibini kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde ilk sözü alan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu Atik, her yıl 23 Nisan’da TRT Çocuk Şenliği’ne katılım gösterdiklerini anımsatarak, bu yıl Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100.yıldönümü nedeniyle etkinliklerin Samsun’da yapılacağını kaydetti.

Çocukların Samsun ve Ankara’da 10 gün boyunca bir program dahilinde olacaklarını söyleyen Atik, program hakkında bilgiler verdi.

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında her yıl Türkiye’de 23 Nisan’da KKTC’den çocukların temsil edilmesinin kendileri için büyük bir onur olduğunu dile getirerek, çocuklarla gururlandıklarını söyledi.

Uluçay, etkinliğin 100.yıl nedeniyle Samsun’da düzenlenecek olmasının da önemine işaret ederek öğrencilerin tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi KKTC’yi en iyi şekilde temsil edeceğine olan inancını dile getirdi.

Kabulde Meclis Genel Sekreteri İbrahim Avkan ile Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir de hazır bulundu.

Kabul sonrası öğrencilere hediyeler de verilirken, öğrenciler Cumhuriyet Meclisi’ni de gezdi.

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