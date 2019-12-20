Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülüyor!
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla...
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine Benziyor…
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine...
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki neden
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki...
İşte anne adaylarının en çok merak ettiği o soru
İşte anne adaylarının en çok...

Uluçay, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Asadov ile görüştü

20 Aralık 2019 Cuma 15:40
Uluçay, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Asadov ile görüştü

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay,  Bakü’de Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov ile görüştü.

Bakü’de Meclis’te yer alan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay görüşmede, TÜRKPA Genel Kurulu çerçevesinde yapılan davetten dolayı Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadova'a teşekkür ederek, KKTC'ye davet etti.

KKTC Meclisi’nin yapısı ve Uluslararası alandaki temsiliyet çalışmaları hakkında Başkan Asadov'a bilgi veren Uluçay,  bu çalışmalar içerisinde TÜRKPA'nın da çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Türk dili konuşan ülkelerin birlik ve beraberliğinin önemine değinen Uluçay,  dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın Kıbrıs Türkleri için her zaman müstesna bir değere sahip olduğunu kaydetti.

Uluçay,  görüşmede Kıbrıs sorunu konusunda yaşanan süreç,  ada etrafındaki doğalgaz ile ilgili çalışmalar ve ülkedeki eğitim sektörü başta olmak üzere yatırım faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

ASADOV

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov da, Başkan Uluçay ve heyetini Bakü'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek Kıbrıs Türk halkına selam ve sevgilerini iletti.

Kıbrıs Türklerine verdikleri önemi dile getiren Asadov,  başta kültür sanat faaliyetleri olmak üzere bir çok alanda sıkı bağlar kurduklarına işaret etti.

Uluçay, Azeri Meclis Başkanı ile görüşmesinin ardından Azerbaycan Milli Meclisi’nin Genel Kurul salonunu da inceledi.

KKTC TEMSİLCİLİĞİNE ZİYARET

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay,  Bakü temasları kapsamında KKTC Bakü temsilciliğini de ziyaret etti.

Ziyarette Temsilci Ufuk Turganer tarafından Başkan Uluçay'a Azerbaycan'da yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Uluçay, dost ve kardeş ülkeler bağlamında Türkiye'deki misyonların hemen ardından en sıcak bağların olduğu Azerbaycan'daki temsilciliğin misyonunun önemine değindi.

Uluçay, Turganer ve temsilcilik çalışanlarına başarılar diledi.

Ziyarete Bakü Temsilciliği Eğitim Ateşesi Tevfik Ulual da katıldı. 

ULUÇAY ADAYA DÖNDÜ

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Dili Konuşan Ülkeler Asamblesi Genel Kurul toplantısına katılan Uluçay, temaslarını tamamlayarak Ercan’da yaşanan hava muhalefeti nedeniyle bu sabah KKTC'ye dönebildi.

Uluçay'a Bakü temasları sırasında Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir ile Meclis Dışilişkiler Müdürü Yasa Yeşilada eşlik etmişti. 

Anahtar Kelimeler:
UluçayBaküAzerbaycanHaberKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyköy atış bölgesinde topçu atışları yapılacak
Beyköy atış bölgesinde topçu atışları yapılacak
AB 6 öğrenciye burs imkanı sağlayacak
AB 6 öğrenciye burs imkanı sağlayacak
Genel Tarım Sigortası’ndan duyuru
Genel Tarım Sigortası’ndan duyuru

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim