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Uluçay, Bağımsız Gençlik Platformu üyelerini kabul etti

22 Ocak 2020 Çarşamba 16:46
Uluçay, Bağımsız Gençlik Platformu üyelerini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Bağımsız Gençlik Platformu üyelerini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Platformun Başkanı Hüseyin Aran, Temmuz 2019’dan beri faaliyet gösterdiklerine işaret ederek dernekleşme aşamasına geldiklerini ve bu vesileyle bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, ülkenin geleceğinin emin ellerde olduğunu görmenin kendisini memnun ettiğini ifade ederek, gençlerin gelecek olduğunu belirtti.

Özellikle örgütlenip sivil toplum örgütü olma yolunda adım atan gençlerle, ülkenin daha ileri noktalara taşınacağına olan inancını dile getiren Uluçay, kendilerine düşen görevin gençlerin motivasyonunu her zaman yüksek tutarak, onlara daha iyi bir gelecek hazırlamak olduğunu kaydetti.

Uluçay, “Gençlerimizin özveriyle bu ülkede ortaya koyacakları mücadele, çalışma ve azimle çok daha iyi koşullara ülkemizi götüreceğimizden eminiz. Bugün sizlerin bu adımı inanın ki bizlere yol gösterecektir. Sizleri kutlarım ve çalışmalarınızda başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Uluçay
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