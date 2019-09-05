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Uluçay: Belli konularda ülke sporunun daha iyi yerlere taşınabilmesi için birlikte çalışmalar yapabiliriz

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Burhan Gürkan Başkanlığındaki Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:08
Uluçay: Belli konularda ülke sporunun daha iyi yerlere taşınabilmesi için birlikte çalışmalar yapabiliriz

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, Genel Kurul sonrası yeni bir yönetim ile hizmet etmeye başladıklarını kaydetti ve tecrübeleri isimlerle genç isimlerin harmanlandığı bir Yönetim Kurulu oluşturduklarını söyledi.

Ülke sporuna fayda sağlamak amacında olduklarını kaydeden Gürkan, spora yakın bir isim olarak gördükleri Başkan Uluçay ile birlikte atılabilecek adımları konuşmak istediklerini belirtti.

Başkan Uluçay da konuşmasında KTSYD’nin ülke sporunun gelişmesine katkı koyan önemli sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu kaydetti ve derneğin yeni yönetiminin de yine bu amaçla hizmet edeceğine inandığını belirtti.
Spor yazarlarının ortaya koyduğu emeklerin özellikle genç sporculara çok ciddi anlamda bir motivasyon ve teşvik oluşturduğunu vurgulayan Uluçay, belli konularda ülke sporunun daha iyi yerlere taşınabilmesi için birlikte çalışmalar yapabileceklerini söyledi.

Uluçay, sporda KKTC’nin uluslararası alanda temsil edilebilmesi için bir süredir çalışmalar yürüttüklerini de dile getirdi.

Futbolda Süper Kupa maçı sonrası sezonun açılacağını da hatırlatan Uluçay, yeni sezonun centilmence geçmesini diledi ve mücadele edecek tüm takımlara başarılar diledi.

(BRT/TAK)

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