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Uluçay: Bir ay içinde tasarı Genel Kurul’dan geçmiş olacak

Vicdani reddi de içeren Askerlik değişiklik yasa tasarısı Cumhuriyet Meclisi’ne sunuldu.

08 Ocak 2019 Salı 09:57
Uluçay: Bir ay içinde tasarı Genel Kurul’dan geçmiş olacak

Bu aşamadan sonra sürecin nasıl işleyeceğine dair BRT’ye bilgi veren Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, yasa tasarısı ile ilgili milletvekillerinin bilgilendirildiğini, yarın resmi gazetede yayınlanarak halkın da bilgilendirileceğini söyledi.

Uluçay, aşağı yukarı bir aylık bir süre içinde hükümetin gönderdiği askerlik değişiklik yasa tasarısının Meclis Genel Kurulu’ndan geçmiş olacağını da kaydetti.

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Uluçay “Meclis’e gönderilen yasa tasarısı otamatik olarak Meclis Komitesi’nin gündemine girer. Tasarı Hukuk ve Siyasi İşler Komitesinin gündemine gelmiştir. Prosedür gereği halkın bilgisine sunulduktan sonra 20 gün içinde görüşülmeye başlanacak. 20 günden sonra da ilgili komitede görüşülecek ve orda onaylandığı şekli ile genel kurulun gündemine taşınacak. Dolayısı ile aşağı yukarı bir aylık bir süre içinde bu konuda hükümetin göndermiş olduğu askerlik ile ilgili değişiklik yasa tasarısı genel kuruldan geçmiş olacak” dedi.

Tasarının ülkede çok geniş bir kitleyi ilgilendirdiğini belirten Uluçay, 20 gün boyunca yasanın tartışılmasına olanak sağlanacağını kaydetti.

Meclis’te alınacak bir kararın geçtiğimiz günlerde vicdani ret ile ilgili görüşülen Mahkeme’yi etkileyip etkilemeyeceği yönündeki bir soruyu da yanıtlayan Uluçay, tasarıda yer verilecek geçici bir madde ile bunun mümkün olabileceğini söyledi.

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
Teberrüken UluçayAskerlik Değişiklik Yasa TasarısıGenel KurulHaberGündemKıbrıs
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VATANDAŞ (LAR) 2019-01-08 13:50:40

TASARIYI OKUDUM. BU TASARIDA RET HAKKI VATANDAŞA BIRAKILMADI. KOMİSYON KARAR VERECEK. BU BİR İNSAN HAKKI İSE, NEDEN KOMİSYON KARAR VERİYOR. İMNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE ANAYASAYA AYKIRI DEĞİLMİ. VİCDAN DA BENİM, HAK DA BENİM. SİZE NE OLUYOR. YOKSA BENİM VİCDANIM SİZ Mİ OLACAKSINIZ. NE MÜNASEBET.

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GENÇLER 2019-01-08 13:52:48

YASA TASARISINDA TERHİSLİK BELGESİ Mİ VERİLECEK YOKSA BAŞKA BİR BELGE Mİ BELİRTİLMEDİ. YARIN MEMUR OLMAK İSTEYİNCE "YOK SEN OLAMAZ SIN DEMESİNLER.

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