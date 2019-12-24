Uluçay: BRTK ülke ve Kıbrıs Türk halkının mücadelesi için çok önemli bir kurum

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 56.kuruluş yıldönümü nedeniyle Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt’u kabul etti.

Kabulde konuşan BRTK Müdürü Meryem Özkurt, kuruluş yıldönümü nedeniyle BRT’nin misyonuna yaraşır şekilde yoğun bir hazırlık yaptıklarını belirterek Başkan Uluçay’ı yarın yapılacak resepsiyona davet etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, BRTK’nin ülke ve Kıbrıs Türk halkının mücadelesi için çok önemli bir kurum olduğunu ifade ederek bugüne kadar ülkenin sesinin duyurulmasında çok önemli başarılara imza attığını söyledi.

Uluçay, Cumhuriyet Meclisi’nin BRTK ile çok yakın bir işbirliği olduğunu anımsatarak Meclis çalışmalarının ve halkın merak ettiği hususların duyurulmasında kurum ile önemli bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Yine BRTK ile yapılan işbirliği çerçevesinde bu dönem Meclis yayınlarını HD kalitesine çekmeyi başardıklarını ifade eden Uluçay, önümüzdeki süreçlerde teknik olarak daha da iyi imkanlar sağlanarak yayın kalitesini arttıracaklarını belirtti.

Uluçay, yeni süreçlerde BRTK’nın daha iyi imkanlarda yayınlarına devam etmesini dileyerek kurumun kuruluş yıldönümünü kutladı ve çalışanlara başarılar diledi. (BRT/MAIL)