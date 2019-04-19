Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay 21. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali’ne katılan ülke çocukları ve misafir grupları temsil eden öğrencileri kabul etti. Kabulde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de yer aldı.

Kabulün ardından ülkedeki ilkokullarda eğitim gören öğrencilerden oluşan bir grup Meclis Genel Kurulu sıralarına oturdu ve Şehit Tuncer İlkokulu’ndan 5’inci sınıf öğrencisi Elif Baran temsili Meclis Başkanı oldu.

Kabulde konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit şenlikler dolayısıyla 8 ülkeden çocukların ülkeye geldiğini anlattı.

Festivalin ve festival dolayısıyla adaya gelen çocukların aslında dünya barışını da simgelediğine işaret eden Özyiğit, Mustafa Kemal Atatürk’ün “yurtta barış dünyada barış” ilkesinden hareketle gerçekleştirilen etkinlikler sayesinde çocukların birbirlerinin kültürlerini öğrenme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretin kendileri için çok anlamlı olduğunu kaydetti.

Çocukların yüzlerindeki parıltının gelecek için kendilerini umutlandırdığını söyleyen Uluçay, “Bugünün çocukları geleceğin büyükleri” dedi.

Misafir öğrencilere, sahip oldukları kültürel değerleri paylaştıkları için teşekkür eden Uluçay bunun dünya barışına hizmet edeceğine inanç belirtti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye alışverişi gerçekleştirildi.

Daha sonra ülkedeki ilkokullarda eğitim gören öğrenciler Meclis sıralarına oturdu. Şehit Tuncer İlkokulu’ndan 5’inci sınıf öğrencisi Elif Baran, Meclis Başkanı oldu. Burada konuşan Teberrüken Uluçay, gelecek nesillerin Meclis’i ve toplumu daha iyilere taşıyacağına inanç belirtti.

Baran ise Meclis Başkanı olarak yaptığı konuşmada okullardaki eğitim seviyelerinde farklılıklar bulunduğunu ve bu durumun değişmesi gerektiğini anlattı.

Çevre kirliliğinin önüne geçmek için yapılması gereken çalışmalar olduğunu da kaydeden Baran, özel ihtiyaçlı bireylerin yaşam alanları konusunda da atılması gereken adımlar olduğunu ifade etti.

(BRT/TAK)