Uluçay: “Bütün komitelerimiz yaz dönemini verimli geçirdiler”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul, yaz tatilinin ardından ilk toplantısını 1 Ekim Salı günü yapacak.

Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü’ne göre, yeni Yasama Yılı her yıl Ekim ayının ilk iş günü başlıyor.

Dokuzuncu Dönem Üçüncü Yasama Yılı’nın ilk birleşimi 1 Ekim Salı günü saat 10.00’da başlayacak. Toplantının gündeminde törensel açılış konuşmaları yer alacak.

Meclis Genel Kurulu, Pazartesi günleri yasama, Salı günleri denetim göreviyle toplanacak, yaz tatili döneminde komitelerin sonuçlandırdığı yasa tasarıları ve önerileri görüşecek.

Yaz boyunca çalışmalarını sürdüren komitelerin gündemindeki bazı yasa tasarıları tamamlanırken, bazı yasalar ise henüz görüşülmeye başlanmadı…

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis’in yasama göreviyle 7 Ekim Pazartesi günü gerçekleştireceği toplantısının gündeminde İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nden gelen Kamu Sağlık Çalışanları Yasa Tasarısı, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nden gönderilen Hukuk Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasa Tasarısı’nın, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin raporları ile Sayıştay Komitesi’nin raporunun yer alacağını söyledi.

Meclis Başkanı Uluçay, yaz döneminde çalışmalarını sürdüren komitelerin gündemindeki yasa tasarıları ile ilgili de bilgi verdi.

Uluçay, “Milletvekilimiz yaz döneminde aslında boş durmadı ve komitelerimiz çalıştı. Belli başlı yasa tasarıları üzerinde yoğunlaştılar. Bunların bir kısmı aslında ülkede yıllardır konuşulan yasa tasarılarıdır. Özellikle Bütçe komitesinde Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısında ortaya konulan çalışmayla yaz döneminde kayda değer bir yol kat edildi. Kamu Maliyesinin Kontrol Yönetimi ile ilgili yasa tasarısı vardır. Bunlar bütünlüklü yasa tasarılarıdır.İdari İşler Komitesinde de Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Kamu Sağlık Çalışanları Değişiklik Yasa Tasarısı tamamlandı. Dolayısıyla İdari İşler Komite’miz de bu dönemde yoğun bir çalışma yaptılar” dedi.

Komitelerin yaz döneminde verimli çalıştığına vurgu yapan Uluçay, “Bütün komitelerimiz yaz dönemini verimli geçirdiler diyebiliriz.Bunu söylerken tüm yaz boyunca çalıştılar diye abartmak istemiyorum.Ağustos ayı içerisinde komitelerin çalışmaları daha yoğun oldu. Gerçekten Ağustos ayından bugüne kadar verimli bir çalışma ortaya koydular” dedi.

Uluçay, yaz dönemi içerisinde daha fazla yasa tasarısının komitelerden geçirilebileceğini ancak bütünlüklü yasalarda içerik ve ayrıntıların önemli olduğundan atılacak adımlarda birtakım varolan mevcut yasalara aykırı hususların mutlaka düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

Görev süresi 1 yıl daha devam devam edecek olan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, bu yıl için Meclis’te hedefledikleri çalışmaların birçoğunu yerine getirdiklerini söyledi.

Uluçay“Bizim bu yıl hedeflediğimiz ancak maddi kaynak açısından yaşadığımız sıkıntıdan dolayı santral talebimizi yerine getiremedik. Bu konuda Maliye Bakanlığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl için gelecek kaynaktan aktarılma olmaması halinde 2020 bütçesinden sağlanarak santral talebimiz gerçekleşecek”dedi.