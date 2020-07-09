Uluçay, Ceran Tunalı’yı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Çetinkaya Türk Spor Kulübü Başkanı Ceran Tunalı’yı kabul etti.

Meclis Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Çetinkaya Türk Spor Kulübü Başkanı Ceran Tunalı, kulübün genel kurulunda genç bir yönetim olarak görevi devraldıklarını belirterek, bulundukları konum pek iç açıcı olmasa da ellerini taşın altına koyduklarını dile getirdi.

Çetinkaya’yı yarı yolda bırakmak istemediklerine vurgu yapan Tunalı, yönetim olarak ligi en iyi yerde bitirmek arzusunda olduklarını ifade etti.

Hedeflerinin, geleceğin Çetinkaya’sını yaratmak olduğunu söyleyen Tunalı, Kulübün Metehan tesislerinde bu kapsamda 160 çocuğun eğitim aldığını ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, Çetinkaya’nın yıllarca Kıbrıs Türk futboluna hizmet eden ve Kıbrıs Türkünün futbolda adını duyuran güzide bir kulüp olduğunu dile getirerek, kulübü genç bir yönetimin devralmasının ülke açısından umut verici olduğunu söyledi.

Spordaki başarıların geçmişte Çetinkaya’nın ortaya koyduğu mücadele gibi olması gerektiğine inandıklarını ifade eden Uluçay, Kıbrıs Türk futbolunun Çetinkaya’nın katkılarına her zaman ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Altyapıdan ortaya çıkacak gençlerin gelecekte futbola büyük hizmetler vereceğine olan inancını dile getiren Uluçay, kulübün bu anlamdaki çalışmalarını takdirle izlediğini belirterek, yeni yönetime başarılar diledi.

Kabulde, Kulüp Başkanı Tunalı tarafından Meclis Başkanı Uluçay’a Çetinkaya forması takdim edildi.