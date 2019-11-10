Uluçay, Cittaslow toplantısı için gelen konuk heyet ile bir araya geldi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komite Toplantısı’na katılmak amacıyla KKTC’de bulunan heyet ile bir araya geldi.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, KKTC’de Cittaslow’a üye olan belediyeler tarafından organize edilen etkinlikte, konuk heyetler KKTC’nin tarihi ve doğal özelliklere sahip yerleri ziyaret ederken ülkenin yemekleri ve kültürel değerleri hakkında da bilgi sahibi oluyor.

Bu çerçevede Geçitkale’de düzenlenen etkinliğe Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da katıldı.

Konuk heyetler önce Çınarlı’da bulunan İncirli mağarasını ziyaret etti ve mağara hakkında bilgiler aldı. Heyetin ikinci durağı ise zeytin hasadı yapılan bahçe oldu.

Toplantı için gelen misafirler burada Meclis Başkanı Uluçay ve belediye başkanları ile birlikte zeytin topladı.

Heyet daha sonra soğuk sıkım yapılan zeytinyağı fabrikasında incelemelerde bulundu. Yine Archangelos Michael Kilisesi’nde ise konuk heyetler onuruna Kıbrıs Havaları Derneği tarafından Türkçe ve Rumca şarkıların seslendirildiği konser verildi. Konserin ardından ise misafirlere Kıbrıs yemekleri ikram edildi.



ÖZTAŞ

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komite Toplantısı’na ev sahipiliği yapmaktan dolayı duyduklarını memnuniyeti belirterek Cittaslow’un ülkeleri en iyi tanıtan birlik olduğunu söyledi.

Bugüne kadar tanıtım anlamında yapılamayan bir çok şeyi başardıklarını vurgulayan Öztaş, toplantının KKTC’de yapılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.



ZURNACILAR

Etkinliği değerlendiren Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar da, organizasyonun hem beldelerin hem ülkenin tanıtımı için çok önemli olduğunu kaydederek Cittaslow’un bir yaşam felsefesi olduğuna vurgu yaptı.

Zurnacılar, tüm ülke insanının bu konuda bilinçlenmesi gerektiğine işaret ederek tüm adaya yayılması gerektiğini belirtti.



SARIÇİZMELİ

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli de etkinlikl eilgili olarak 260 belediyenin üye olduğu Cittaslow’un dev bir birlik olduğuna vurgu yaparak, Kuzey Kıbrıs’ın bu birlikte tanınıyor olarak yer almasının son derece önemli olduğunu belirtti.

Sarıçizmeli, Belediyeler Birliği ve devletin de desteğiyle iyi bir organizasyon yapmak için uğraş verdiklerini söyledi.



ORÇAN

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da değerlendirmesinde, bölgede yaşayan insanların yaşam kalitesini arttırarak daha yaşanabilir hale getirmek amacıyla Cittaslow’un örneklerinden faydalanmak bu felsefeyi bölgede yaşayan insanlara da benimsetmek üzere yola çıktıklarını belirterek, yapılan etkinliğin ülke tanıtımına da büyük bir katkısının olduğunu düşündüklerini söyledi.



ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında ülkede yerel yönetimlerde önemli başarılara imza atmış 5 belediyenin Cittaslow ağında temsil edilmesinin önemine işaret ederek komite toplantısın KKTC’de yapılıyor olmasının gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Etkinlik vesilesiyle yurt dışından gelen temsilcilere ülkeyi tanıtma, ülkenin turizm kapasitesini anlatmak adına önemli br fırsat teşkil edeceğini belirten Uluçay, bu tip organizasyonların sıklıkla artmasının ülkenin tanıtımına da katkı koyacağını söyledi.

Yerel yönetimlerin içinde bulundukları duruma rağmen başarılı çalışmalara imza atmalarının kendilerini gururlandırdığını söyleyen Uluçay, yapılan katkıların ülke insanı ve ülkenin geleceği için olduğunu belirtti.

Yapılan etkinlikle ülke kültürü ve yerel üretimin gelen misafirlere de tanıtıldığını anımsatan Başkan Uluçay, konuk ülkelerden gelen misafirlerin KKTC’de bulundukları süre içerisinde iyi zaman geçirmelerini temenni etti.