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Uluçay: Cumhuriyet rejimine sahip çıkmalıyız

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, “Bugün artık kanıksadığımız, hayatımızın vazgeçilmez parçası olarak gördüğümüz Cumhuriyet yönetimini, devrimci kişiliğiyle 96 yıl önce bizlere kazandıran Büyük Önder Mutafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.

28 Ekim 2019 Pazartesi 18:01
Uluçay: Cumhuriyet rejimine sahip çıkmalıyız

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Önemini, anlamını ve değerini iyi bilmemiz gereken, halkımızın demokrasi ile yönetilmesi ve kendi kaderini tayin edebilmesine imkân veren Cumhuriyet rejimine sahip çıkmalıyız” ifadesini kullanan Uluçay, “Büyük zorluk ve fedakârlıklarla kazanılan bağımsızlığın taçlandırılması da olan cumhuriyet rejimine geçiş, Türkiye’nin önünü açmış ve gelecek nesillere hak ettikleri özgür bir ülkeyi armağan etmiştir” dedi.

Uluçay şöyle devam etti:

“Büyük Önderin içten ve gönüllü takipçisi olan Kıbrıs Türk halkı başta cumhuriyet rejimi olmak üzere tüm Atatürk devrimlerini benimsemiş, Kıbrıs’ta hayata geçmesi için mücadele etmiştir. Kıbrıs’ta hür yaşam kavgamıza kılavuzluk eden Mustafa Kemal Atatürk’ü anarken birkez daha Cumhuriyet Bayramı’nı içtenlikle kutlarım.”

TAK/..

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Anahtar Kelimeler:
UluçayCumhuriyet
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