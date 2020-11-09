Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ağır yaralanan Vietnamlı şahıs yaşam mücadelesi veriyor
Ağır yaralanan Vietnamlı şahıs yaşam...
Erkek arkadaşını çıplak fotoğrafları ile tehdit etti!
Erkek arkadaşını çıplak fotoğrafları ile...
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uuyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
150 adet hapla yakalandı
150 adet hapla yakalandı
Güvenlik kameralarına yakalandı
Güvenlik kameralarına yakalandı
Flaş Haber
1134 test, 5 pozitif vaka
Kapat

Uluçay'dan 10 Kasım mesajı

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay 10 Kasım mesajı yayımladı

09 Kasım 2020 Pazartesi 16:59
44 Okunma
Uluçay'dan 10 Kasım mesajı

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay 10 Kasım mesajı yayımladı

Uluçay'ın mesajı şöyle:

"Dağılmış bir imparatorluğun küllerinden çağdaş bir devlet inşa eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece Türkiye Cumhuriyet tarihine değil; dünya tarihine damga vurmuş bir liderdir. Öyle ki; Doğulu milletler O’nu, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderi ve rehberi olarak benimsemiş; Batılı milletler ise vefatını Dünya ve Avrupa için büyük bir kayıp olarak görmüştür.
Öte yandan Kıbrıs Türk halkı da boyunduruğu altında bulunduğu İngiliz Sömürge Yönetimi’nin tüm kısıtlama ve baskılarına, daha ilk günden Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına sarılarak karşı koymuştur. Halkımız, o yıllardan başlayarak Atatürk’ün çizgisinden hiçbir zaman sapmayarak yoluna devam etmiştir. Tarihsel süreç boyunca Kıbrıs Türk Halkı, kendi topraklarında özgürce ve birlikte barış içinde var olma mücadelesinin yol göstericisi olarak Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimsemiştir.
Bölgemiz denizlerinde suların ısındığı, çatışma olasılıklarının dillendirildiği ve savaş çanlarının çaldığı şu günlerde ise Kıbrıs Sorununa kapsamlı çözüm bulunması için uluslararası bir Konferans yapılmasının planlandığı bir dönemden geçiyoruz. Tam da bugün Atatürk’ün “Yurtta Barış Dünya’da Barış” şiarını bir kez daha hatırlatarak, artık çok geç olmadan diğer tarafların da Ulu Önder’in vizyonu ile hareket etmesini temenni ediyor; bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 92. Yılında özlem, saygı ve hayranlıkla anıyorum.

Teberrüken ULUÇAY
CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI"

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DÜNYA GENELİNDE KOVİD-19 TESPİT EDİLEN KİŞİ SAYISI 50 MİLYON 739 BİNİ GEÇTİ
DÜNYA GENELİNDE KOVİD-19 TESPİT EDİLEN KİŞİ SAYISI 50 MİLYON 739 BİNİ GEÇTİ
Hafta boyunca yağmur bekleniyor
Hafta boyunca yağmur bekleniyor
Nazım Çavuşoğlu 10 Kasım dolayısıyla mesaj yayımladı
Nazım Çavuşoğlu 10 Kasım dolayısıyla mesaj yayımladı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim