Uluçay'dan 10 Kasım mesajı

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay 10 Kasım mesajı yayımladı

Uluçay'ın mesajı şöyle:

"Dağılmış bir imparatorluğun küllerinden çağdaş bir devlet inşa eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece Türkiye Cumhuriyet tarihine değil; dünya tarihine damga vurmuş bir liderdir. Öyle ki; Doğulu milletler O’nu, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderi ve rehberi olarak benimsemiş; Batılı milletler ise vefatını Dünya ve Avrupa için büyük bir kayıp olarak görmüştür.

Öte yandan Kıbrıs Türk halkı da boyunduruğu altında bulunduğu İngiliz Sömürge Yönetimi’nin tüm kısıtlama ve baskılarına, daha ilk günden Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına sarılarak karşı koymuştur. Halkımız, o yıllardan başlayarak Atatürk’ün çizgisinden hiçbir zaman sapmayarak yoluna devam etmiştir. Tarihsel süreç boyunca Kıbrıs Türk Halkı, kendi topraklarında özgürce ve birlikte barış içinde var olma mücadelesinin yol göstericisi olarak Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimsemiştir.

Bölgemiz denizlerinde suların ısındığı, çatışma olasılıklarının dillendirildiği ve savaş çanlarının çaldığı şu günlerde ise Kıbrıs Sorununa kapsamlı çözüm bulunması için uluslararası bir Konferans yapılmasının planlandığı bir dönemden geçiyoruz. Tam da bugün Atatürk’ün “Yurtta Barış Dünya’da Barış” şiarını bir kez daha hatırlatarak, artık çok geç olmadan diğer tarafların da Ulu Önder’in vizyonu ile hareket etmesini temenni ediyor; bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 92. Yılında özlem, saygı ve hayranlıkla anıyorum.

Teberrüken ULUÇAY

CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI"