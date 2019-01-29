Uluçay'dan AP seçimleriyle ilgili açıklama

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Avrupa Parlamentosunda Kıbrıs Türkünü ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde seçilmiş bir Milletvekilinin temsil edebileceğini vurguladı.

Uluçay BRT’de yayınlanan ‘Hukuksal Görüş’ programında Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden de adaylıklarını ilan edenlerin olduğunun hatırlatılması üzerine Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen yurt dışındaki toplantılara katılan Milletvekilleriyle birlikte bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve konuyu değerlendirdiklerini söyledi.

Uluçay seçimlere kadar Avrupa Birliği kurumlarını bilgilendireceklerini söyledi ve “ 2004’de bir referandum yaptık. Biz o referandumda evet dedik. Avrupa Parlamentosunda Kıbrıs Cumhuriyeti 6 Milletvekili ile temsil ediliyor ve bunun ikisi bizimdir. Avrupa’da yenilenen Milletvekilleri var biz onları bilgilendireceğiz” dedi. Uluçay “Şu anda 6 üye ile temsil edilen Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iki üyesinin Kıbrıslı Türkler olduğunu bilmiyorlar. Bu konuda bir çalışma yaptık, mektubumuzu hazırladık. Bunu mayıs ayına kadar sürdüreceğiz. Biz Kıbrıs Türk halkının seçtiği temsilcilerin Avrupa Parlamentosu’nda görev yapmasını öngörüyoruz. Bu bizim hakkımız” diye konuştu.

Seçilmiş milletvekillerinin temsiliyetlerinin devam ettiğini AKPA’da iki gözlemcinin bulunduğunu anlatan Teberrüken Uluçay, Avrupa Parlamentosu’na önümüzdeki hafta bir heyetin gideceğini kaydetti.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Avrupa Parlamentosu seçimlerine gerek Rum tarafındaki bir siyasi partiden gerekse bağımsız olarak herhangi bir Kıbrıslı Türkün katılabileceğini ancak bunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bağlamadığını vurguladı.

Uluçay, “Ama günün sonunda Kıbrıs Türk halkının seçtiği insanların orada bizi temsil etmesidir asıl olan. Dolayısı ile biz çalışmalarımızı bu çerçevede yürütmeye devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de böyle devam edeceğiz.” dedi.

Teberrüken Uluçay Türkiye Büyük Millet Meclisi ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını da söylerken, bir federasyon temelinde sonuca ulaşmak için mücadelelerine devam edeceklerini sözlerine ekledi.