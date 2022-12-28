Uluçay'dan örnek davranış!

Uluçay'ın sosyal medyadan paylaştığı mesaj şöyle:

Yakın zamanda mazbatalarımızı devralıp, görev devir teslimimizi yapacağız. Bu süreçte bize desteğini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkür ederim. Hem bizim için hem de tüm şehrimiz için güzel bir başlangıç olacağına inanıyorum. Gerek telefonla gerek yüz yüze birçok tebrik ve kutlama alıyoruz, benim tüm halkımızdan ricam kutlama maksatlı çiçek gönderimi yerine lütfen Belediyemizin Hayvan Barınağına mama bağışında bulunalım. İnanın ki oraya gelecek mamalara sevimli dostlarımızın çok ihtiyacı var. Biz zaten bugün itibari ile şehrimizin kendisini çiçek gibi yapmak için çok çalışacağız... Mama bağışında bulunmak isteyen arkadaşlarımız: +90 (548) 816 60 36 numaralı telefondan barınaktan sorumlu arkadaşlarımıza ulaşıp bağışlarını iletebilirler… Tekrardan gösterdiğiniz destek ve duyarlılık için çok teşekkür ederim…