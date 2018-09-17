Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94348
ALTIN
243.523
DOLAR
6.2943
STERLİN
8.2835
EURO
7.3588
Okula isteksiz giden çocuğa nasıl davranmalı?
Okula isteksiz giden çocuğa nasıl...
Tembelliğin suçlusu bulundu… Bilim insanları: Boyutuna göre değişiyor
Tembelliğin suçlusu bulundu… Bilim insanları...
Kedisinden ölümcül bakteri kaptı
Kedisinden ölümcül bakteri kaptı
Çift olarak toplam 200 kilo verdiler!
Çift olarak toplam 200 kilo...
Telefonlardaki kulaklık girişi tarih oluyor
Telefonlardaki kulaklık girişi tarih oluyor

Uluçay: Dış ilişkiler anlamında daha etkin olmak için adımlar atacağız

“KIBRIS BİZİM İÇİN HER ZAMAN BİRİNCİ ÖNCELİK”

17 Eylül 2018 Pazartesi 14:40
Uluçay: Dış ilişkiler anlamında daha etkin olmak için adımlar atacağız

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini KKTC’ye gerçekleştiren TBMM Dışilişkiler Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ve beraberindeki milletvekillerini kabul etti.
Meclis Şeref Salonu’nda saat 11.30’da gerçekleştirilen ziyarette Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrükenn Uluçay KKTC Cumhuriyet Meclisi ile TBMM arasında çok daha yakın koordineli bir iletişim sağlayarak özellikle dış ilişkiler anlamında daha etkin olmak için adımlar atacaklarını kaydetti.

Bu adımları atarken TBMM Dışişleri komisyonuyla yakın bir çalışma içerisinde olacaklarını belirten Uluçay, Cumhuriyet Meclisi’nin AKPA ve Avrupa Parlamentosu’nda lobi faaliyetlerinde bulunan Milletvekilleriyle TBMM Dış İlişkiler komisyonunun daha yakın ilişkiler içerisinde olacağını ifade etti.

Kıbrıs sorununun kendileri için en önemli sorun olmaya devam ettiğini kaydeden Uluçay, Kıbrıs sorununun hak etmedikleri şekilde olumsuz yansımasını ortadan kaldırmak için yıllardan beridir verdikleri mücadeleye bundan sonra da devam edeceklerini belirtti. 
Uluçay, Cumhurbaşkanı Akıncı nezdinden New York’ta yapılacak görüşmelerin de Kıbrıs sorununun sonuç odaklı bir bakış açısıyla görüşme sürecinin başlatılabilmesini sağlamasını umduklarını kaydetti.
Eğer yeni bir müzakere süreci başlayacaksa, bunun mutlaka sonuç odaklı olması gerektiğini vurgulayan Uluçay, “Biz de Kıbrıs adasında gerek ekonomik anlamda gerekse doğal kaynakların ortak kullanılabilmesi, Kıbrıs Türk halkının dünyada hak ettiği yeri alabilmesi için mücadelemiz devam edecektir “dedi.
Uluçay, TBMM ile sadece dışişleri bağlamında değil her alanda daha yakın bir ilişki oluşturacaklarını da vurguladı. 

BOZKIR

TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı Volkan Bozkır, 27. Dönem parlamentosunun ilk ziyaretini KKTC’ye yaptığını kaydetti. 
Bunun sadece bir protokol ziyareti olmadığını belirten Bozkır, bu vesile ile TBMM olarak Kıbrıslı Türkler’in haklı davasında şimdiye kadar alınmış bütün kararların bilinciyle güçlü bir şekilde çalışacaklarını ve her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında arkasında olacağını teyit edeceklerini belirtti.
Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs sorunuyla ilgili beklentilerinin ikinci plana atılamayacağını ifade eden Bozkır, Kıbrıs’ın kendileri için her zaman birinci öncelik olduğunu vurguladı.

“Kıbrıs’ta atılan her kalp atışını, nefes atışını biz Türkiye’den duyuyoruz. Sizin de aynı davranış içerisinde olduğunuzu biliyoruz” diyen Bozkır, BM Genel Kurul toplantısı öncesinde orada nasıl bir strateji izlenebileceği, oradaki görüşmelerde nasıl bir tutum takınılabileceği konularında görüşmeler yaptıklarını kaydetti.
Crans Montana sürecinden sonra Rumlar’ın gerçek niyetinin ortaya çıktığını belirten Bozkır, “Bütün amaçları görüşmeler vasıtasıyla zaman kazanmak, elde ettikleri konumu güçlendirmek ve esas niyetlerinin Kıbrıslı Türkler’i kurmuş oldukları sahte devletin bir azınlığı olarak görmek” diye konuştu.
Ucu olmayan sonuç alınması mümkün görülmeyen süreçlerin artık yararı olmayacağını düşündüklerini ve BM Genel Sekreteri’nin de aynı görüşte olduğunun görmekten memnuniyet duyduklarını kaydeden Bozkır, doğal kaynakların da bütün adaya ait olması gerektiğini kaydetti.
Bozkır ekim ayında meclis açıldıktan sonra Başbakan Tufan Erhürman ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı ağırlamak istediklerini ve Kıbrıs sorunuyla ilgili kamuoyu ve komisyonla görüşlerini paylaşmalarının böylelikle mümkün olacağını kaydetti. 
Bozkır, AKPA ve Avrupa Parlamentosuna katılan heyetlerle de gidiş ya da dönüşlerinde Ankara’da bir araya gelmeyi kararlaştırdıklarını da ifade etti ve bu vesileyle ortak hareket tavırlarını birlikte belirleyecekleri söyledi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
MeclisHaberUluçay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne'deki 2 bin 300 yıllık Batık Gemi restore edildi
Girne'deki 2 bin 300 yıllık Batık Gemi restore edildi
Akpınar Eğitim Vakfı’ndan Pilot Adaylarına Yüzde 25 Burs İmkanı
Akpınar Eğitim Vakfı’ndan Pilot Adaylarına Yüzde 25 Burs İmkanı
Hava sıcaklığı 37 dereceye kadar yükselecek
Hava sıcaklığı 37 dereceye kadar yükselecek

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim