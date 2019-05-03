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Uluçay, Doğu Akdeniz Doğa Koleji İlkokulu öğrencilerini kabul etti

03 Mayıs 2019 Cuma 16:50
Uluçay, Doğu Akdeniz Doğa Koleji İlkokulu öğrencilerini kabul etti
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Doğu Akdeniz Doğa Koleji İlkokulu öğrencilerini kabul etti. 

Kabule konuşan Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Sevgi Özyüksel, okulun 5. Sınıf  öğrencilerinin, Sosyal Bilgiler ders konularında var olan konuları canlı görebilmeleri için bu ziyareti düzenlediklerini söyledi.

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Meclis Başkanı Teberüken Uluçay’ın kendilerini kabul etmesinden memnuniyet duyduklarını da dile getiren Özyüksel, okul ve öğrenciler hakkında bilgi verdi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhuriyet Meclisi çalışmaları hakkında kısa bilgi verdi.

Öğrencilere, gelecekte bu görevlere gelerek ülkeyi temsil edeceklerini söyleyen Uluçay, “İnanıyorum ki gelecekte emin ellerde olacağız. Aileleriniz, öğretmenleriniz ve sizlerle gurur duyuyorum” dedi.

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Son Güncelleme: 03.05.2019 16:51
Anahtar Kelimeler:
öğrenciGündemKıbrısHaberDoğaUluçay
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