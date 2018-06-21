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Uluçay, emekliye ayrılacak olan Müsteşar Havutçu’yu kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, kısa bir süre sonra emekliliğe ayrılacak olan Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutçu’yu kabul etti.

21 Haziran 2018 Perşembe 14:37
Uluçay, emekliye ayrılacak olan Müsteşar Havutçu’yu kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, kısa bir süre sonra emekliliğe ayrılacak olan Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutçu’yu kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Müsteşar Havutçu, kabulünden dolayı Başkan Uluçay’a teşekkür ederken, devlet ile ilgili resmi görevinin kısa bir müddet sonra biteceğini ancak ülke için hizmetlerine devam edeceğini söyledi.

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, Havutçu’nun ülkenin yetiştirdiği çok önemli bürokratlardan biri olduğuna işaret ederek, kendisiyle bir çok vesileyle çalışma imkanı bulduğunu söyledi.

Havutçu’nun çalışma dönemi boyunca her zaman deneyimleri ile bir yol gösterici olarak hizmet verdiğini belirten Uluçay, özellikle komite çalışmalarında ülke mevzuatlarını çok iyi bilerek önemli katkılar yaptığını ifade etti.

Uluçay, Müsteşar Havutçu’nun bundan sonraki yaşamında da ülkenin onun hizmetlerine ihtiyaç duyacağını belirterek, “Bu ülkenin gelişmesi için Sayın Havutçu gibi bürokratlara ihtiyaç vardır” dedi.

Başkan Uluçay kabulde ayrıca, Havutçu ’ya hizmetlerinin anısına bir plaket verdi.

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