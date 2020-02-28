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Uluçay: “Hastanedeki yangın ve kayıpları yüreğimizi yaktı” Kaynak: Uluçay: “hastanedeki yangın ve kayıpları yüreğimizi yaktı”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangın ve sonrasındaki yaşanan can kayıpları ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kaynak: Uluçay: “hastanedeki yangın ve kayıpları yüreğimizi yaktı”

28 Şubat 2020 Cuma 15:04
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Uluçay: “Hastanedeki yangın ve kayıpları yüreğimizi yaktı” Kaynak: Uluçay: “hastanedeki yangın ve kayıpları yüreğimizi yaktı”

Uluçay açıklamasında şunları kaydetti:

"Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde meydana gelen yangın ve sonrasında yaşadığımız can kayıpları yüreğimizi yakmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ve ailelerine sabır dilerim. Hastalarımızın en kısa sürede şifa bulmalarını temenni ederim.

Tüm halkımızın başı sağ olsun. Yaralarımızı en kısa sürede sarmak, bu ve benzeri olayların yaşanmaması için gereken tedbirleri almak en büyük ödevimiz olacaktır."

Kaynak: Uluçay: “hastanedeki yangın ve kayıpları yüreğimizi yaktı”

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