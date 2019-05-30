Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"
Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu
300 bin yıllık insan fosili...
Samsung Galaxy A10e ortaya çıktı!
Galaxy A10e ortaya çıktı!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda görülüyor!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda...

Uluçay, İİT Zirve Toplantısı'na katılıyor |

30 Mayıs 2019 Perşembe 11:43
Uluçay, İİT Zirve Toplantısı'na katılıyor |
banner44

 Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay,  Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirve toplantısına katılıyor.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, Uluçay, Mekke’ye gitmek üzere bugün öğleden sonra heyetiyle birlikte KKTC’den ayrılıyor.

banner41
“14. İSLAM ZİRVESİ’NİN TEMASI EL ELE GELECEĞE”

2016 yılından beri İİT Dönem Başkanlığı’nı yürüten Türkiye’den bu görevi devralan Suudi Arabistan’da, Kral Salman Bin Abdulaziz Al Saud başkanlığında düzenlenecek ve üye ülkelerin devlet başkanları düzeyinde temsil edileceği 14'üncü İslam Zirvesi'nin  teması “El Ele Geleceğe” olarak belirlendi.

1 Haziran Cumartesi akşamı KKTC’ye dönmesi beklenen Başkan Uluçay’ın heyetinde Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir, Meclis Protokol ve Dışilişkiler Müdürü Yasa Yeşilada, Dışişleri Bakanlığı İİT ile İlişkiler Müdürü  Seniha Birand ve Bakanlık 3. Sekreterlerinden Begüm Tuncalı bulunuyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Uluçay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terfi Eden Yargıçlar Yemin Edecek
Terfi Eden Yargıçlar Yemin Edecek
Özgürgün yine twitt attı ve sert çıktı.
Özgürgün yine twitt attı ve sert çıktı.
Özyiğit'ten Tatar'a :Niyetiniz nedir?
Özyiğit'ten Tatar'a :Niyetiniz nedir?

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim