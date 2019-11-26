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Uluçay, İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği’ni kabul etti

26 Kasım 2019 Salı 17:22
Uluçay, İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği’ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği heyeti kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde söz alan İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Özgen Eren, ziyaret vesilesiyle 2014’den beri yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vermek, mobbingle mücadele ve iş hayatında yapmak istedikleri çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunmayı arzu ettiklerini dile getirdi.

Teberrüken Uluçay da konuşmasında sivil toplum örgütleri ile devlet yönetiminin her zaman iç içe olmasının önemine değinerek, bunun ülkeyi daha verimli bir alana taşıyacağını söyledi. Uluçay, üretimde, kamu yönetiminde iş dünyasında verimliliğin artması, buna bağlı olarak kurumsallığın gelişmesinin sadece yöneticilerin göstereceği çabalarla mümkün olmadığını sivil toplumun buradaki rolünün de önemli olduğu ifade etti.

Kabulde derneğin Mobbing ile Mücadele Projesi Sorumlusu Nurten Emine Öziç de hazır bulundu.

DB/TAK

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Anahtar Kelimeler:
Uluçay
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