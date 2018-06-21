Uluçay, iş insanlarını kabul etti

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan KİYED Başkanı İsmail Sayı, Kamu Görevlileri Yasasının 25 Haziran olarak verilen tarihinin uzatılmasını ve konu hakkında kendilerinin de görüşlerini sunmak istediklerini belirtti.

Sayı, yasada yer alan “reform” nitelendirimesini çok beğendiklerini ancak, çalışmayı incelediklerinde reform içeren unsurları tespit etmedikleri konusunda eleştiride bulundu.

Sayı,dernek olarak kunuyla ilgili yaptıkları çalışmaları ve görüşlerini içeren bilgileri de Başkan Uluçay’a takdim etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, ülkenin gelişmesinde özel sektörün katkısının çok büyük olduğuna işaret ederek yatırımcı ve iş insanların biraraya gelerek ülkenin sorunları konusunda roller üstlenmelerini çok değerli bulduklarını belirtti.

Üreterek ülkenin gelişimine katkı yapan iş insanlarının kamu reformu konusunda da önerilerinin mutlaka değerlendirileceğini vurgulayan Uluçay, bu anlamda kamu reformu yasasının komitede görüşülme aşamasında özel sektörün görüşlerinin de değerlendirleceğini ve KİYED ile birlikte sektör temsilcilerinin de komite toplantılarına davet edileceğini söyledi.