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Uluçay, Kıbrıs Rum kesimine doğal gaz konusunda iş birliği çağrısını yeniledi

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Rum kesimine doğal gaz konusunda iş birliği çağrısını yeniledi.

19 Temmuz 2019 Cuma 13:39
Uluçay, Kıbrıs Rum kesimine doğal gaz konusunda iş birliği çağrısını yeniledi

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için KKTC’ye gelen yabancı parlamenterleri kabul etti.

Uluçay, kabulde yaptığı konuşmada, Barış Harekâtı’nın yıl dönümünde yabancı parlamenterlerin kendileriyle birlikte olmasının gurur verici olduğunu, Kıbrıs Türkü olarak ziyaretlerinden güç aldıklarını söyledi.

Adanın etrafındaki doğal kaynaklara değinen Uluçay, adanın münhasır ekonomik alanında bulunan doğal gazdan edilecek ekonomik değerinin sadece adaya değil bölge ülkelerine ekonomik refah getireceğine, gerginlik ortamını kaldıracağına inandıklarını, bu çerçevede Kıbrıs Rum kesimine iş birliği çağrısını tekrarladığını söyledi.

“Bu doğal gazın ekonomik değer yaratarak bir çatışma unsuru değil, bir uzlaşma aracı olmasını temenni ediyoruz” diyen Meclis Başkanı Uluçay, bunun bölge coğrafyasının huzur ve refah için önemli bir etkisi olacağını kaydetti.

Uluçay, Ada etrafındaki doğal gaz zenginliklerinden dolayı, Ada’nın, sadece iki halkı değil, bölge coğrafyasını etkileyen bir unsura dönüştüğünü, bundan dolayı uluslararası toplumun buna dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Uluçay ayrıca, Kıbrıs Türkü’nün ülkenin ekonomisinin ve demokrasisinin gelişmesi için çabalarken, uluslararası arenada yer almak için de mücadele verdiğini belirtti.

Türkiye- Çad Dostluk Grubu Başkanı Adoum Hindi ise 20 Temmuz kutlamaları için her yıl kendilerine yapılan davetten dolayı teşekkür etti ve Kıbrıs Türküyle bu önemi günlerinde birlikte olmanın kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
UluçayKıbrısRum Kesim
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Realist 2019-07-19 16:52:43

Hade fırsat bu fırsat bir iyilik yapıp tanısınlar bizi :) @Forever TRNC @ Yeda Gorkma @ Vatan millet sakarya

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