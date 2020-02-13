Uluçay, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği'ni Ziyaret Etti

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, birliğin çalışmaları, işleyişi ve genel sorunların konuşulduğu ziyarette Başkan Uluçay’a Meclis Genel Sekreteri İbrahim Avkan ve Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir de eşlik etti.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, ziyarette yaptığı konuşmada, 2008 yılında tüm köylerin belediyelere bağlanması ile birlikte ülkede yerel yönetimlerin öneminin daha da arttığını kaydetti ve geçen zamana rağmen belediyelerin reform sürecinde yer almaması nedeniyle arzu edilen noktalara ulaşılamadığını kaydetti.

Belediyelerin sürdürülebilirlik yapısını sağlamak konusunda zafiyetler yaşandığını belirten Özçınar, sadece devlet katkısına endekslenen bir sistemle bugünlere gelindiğini söyledi.

Gerek belediyelerin borçlarının yapılandırılması gerek ise personel giderleri konusunda iyi bir yasal zemin yaratıldığını ifade eden Özçınar, şu andaki durumla en azından önümüzdeki dönem yatırım yapılabilecek bir noktaya gelinebileceğini belirtti.

Özçınar, Meclis’ten geçen yasanın tam olarak istenilen noktada olmadığının görüldüğünü söyleyerek konunun yapısal ve sürdürülebilir bir seviyeye getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Özçınar şöyle konuştu:

“Vatandaşın belediyelerden daha hızlı ve daha etkin hizmet alma beklentisi vardır. Biz, hizmetlerin kalitesinin arttığı güçlü yerel yönetimler arzuluyorsak , Meclis denetlemesi ile birlikte bunu aşabileceğimize inanıyorum. Meclis’ten beklentimiz yasalarımızın hızlı bir şekilde geçmesi ve oluşacak yasaların komitelerinde Belediyelerden de görüşler alınması ve temsil edilmemizdir”

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, yerel yönetimlerin önemli olduğunu kaydetti ve 28 belediyenin ortak çalışmalarını yürüterek genel sorunları birlikte çözme gayretiyle Belediyeler Birliği’nin büyük bir köprü oluşturduğuna dikkati çekti.

Uluçay, Birliğin yerel yönetimlerin daha etkin kılınması için yıllardan beridir yoğun bir çalışma ve emek verdiğini söyleyerek, bu kapsamda yönetim kuruluna ve üye tüm belediye başkanlarına teşekkür etti.

Geçtiğimiz hafta belediye başkanlarına ziyaretler başlattıklarını kaydeden Uluçay, temel sorunları bu vesileyle dinleme olanağı elde ettiklerini belirtti.

Finansal sorunlar başta olmak üzere belediyelerin yapısal sorunlarının Meclis katında aşılmasının herkes açısından ortak bir amaç olduğunu dile getiren Uluçay, belediye başkanı ve üyelerinin vatandaşa hak ettiği hizmeti en iyi şekilde sunmasının arzu edildiğini belirtti.

Belediyelerin geçmişten gelen birikmiş borçların yapılandırılmasıyla ilgili gerekli yasal düzenlemenin yapıldığını, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ile ilgili yatırımları içeren düzenlemelerin de hayata geçirileceğini anımsatan Uluçay, Belediyeler Birliği ile istişare içerisinde sorunlara çözüm bulabilmek için çaba içerisine girilmesi gerektiğini söyledi.

Uluçay, kendilerinin de yasama ile ilgili üzerlerine düşen görevleri yapmaya hazır olduklarını belirterek, özellikle komite çalışmalarında belediyelerin temsiliyetinin de sağlanacağını ifade etti.