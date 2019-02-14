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Uluçay, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Yönetim Kurulu’nu kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Soyer Unku Başkanlığındaki Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

14 Şubat 2019 Perşembe 17:46
Uluçay, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Yönetim Kurulu’nu kabul etti

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Soyer Unku, ziyaret vesilesiyle özelde dernek üyelerinin genelde ise toplumun mevcut yasaların uygulanmasında karşılaştıkları sorunlarla ilgili düşüncelerini aktarma fırsatı bulduklarını ifade etti.

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, yıllarca ülkeye hizmet etmiş dernek üyelerinin Meclis’i ziyaretlerinin kendilerini onurlandırdığını belirterek, ülkenin gelişmesi ve yasaların uygulanmasında dernek üyelerinin görüşlerine de önem verdiklerini kaydetti.

Uluçay, bu çerçevede Meclis ile dernek üyeleri arasında iletişimi daha da güçlendirerek görüş, öneri ve katkılarını Meclis’in çalışmalarına katmak ve ülke yararına değerlendirmek istediklerini söyledi.

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Teberrüken UluçayKıbrıs Türk Emekli Subaylar DerneğiHaberGündemKıbrıs
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