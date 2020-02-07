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Uluçay: Kıbrıs Türkü’nün sesini duyurmak için mücadele veriyoruz

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, ülkenin yıllardır spor ambargosu ile karşı karşıya kaldığını belirterek, özellikle futbol anlamında Kıbrıs Türkü’nün sesini duyurmak için mücadele verildiğini vurguladı.

07 Şubat 2020 Cuma 09:37
Uluçay: Kıbrıs Türkü’nün sesini duyurmak için mücadele veriyoruz
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Cumhuriyet Meclisi Futbol takımı, Acapulco Otel’in Uluslararası standartlarda futbol kulüplerinin kamp yapabilmesi için yeni hizmete koyduğu futbol tesislerini ziyaret etti ve Girne’li eski futbolcular ile bir futbol karşılaşması gerçekleştirdi.

Maç, 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.

Oynanan maç öncesi konuşmalar yapıldı ve otelin futbol tesisinin kapasitesi anlatılarak özellikle Kıbrıs dışından kamp yapmak isteyen takımlara da çağrı yapıldı

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı ve Acapulco Otel Direktörü Dimağ Çağıner, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu gibi yatırımların ülkeyi hem turizm hem de Uluslararası politikalar anlamında bir adım öne taşımak için bir enstruman olduğunu dile getirdi ve yatırıma başlarken getireceği ekonomik değerden çok daha öte, üsleneceği misyonu göz önünde bulundurduklarını belirtti.

Tesisin Uluslararası standartlarda olduğuna dikkati çeken Çağıner, aslında Kıbrıs Türkünün çalıştığı ve istediği zaman Uluslararası yatırımlar yapabildiğinin de bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Futbol takımı kaptanı Halkın Partisi Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu da konuşmasında etkinlikteki amacın sadece bir futbol karşılaşması olmadığını, KKTC’ye kazandırılan böylesine güzel bir tesisin bilinir olmasını istediklerini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ise konuşmasında Meclis takımı olarak zaman zaman ülkedeki master takımları başta olmak üzere TBMM takımı ile biraraya gelerek karşılaşmalar oynadıklarını anımsattı ve bugünki etkinliğin ise çok ayrı bir değeri olduğunu belirtti.

Ülkenin yıllardır spor ambargosu ile karşı karşıya kaldığını belirten Uluçay, özellikle futbol anlamında sesimizi duyurmak için bir mücadele verildiğini ifade etti.

Otelin hizmete koyduğu tesisin yıllardır hep konuşulan, tartışılan ve turizm politikalarında yer alan maddelerden birini oluşturduğuna dikkati çeken Uluçay, ilk kez ülkede yıllardır bu anlamda kendini ıspatlamış olan bir işletmenin dinlenme tesisi ve kamp tesisi olarak faaliyete başladığını belirtti.

Türkiye takımları başta olmak üzere FİFA üyesi ülke takımlarına ülkede kamp yapmasını sağlamak adına bir çağrı yapmak istediklerini ve bu konuda Meclis olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını ifade eden Uluçay, turizm potansiyeli olarak bakıldığında ülke için bu gibi tesislerin aslında bambaşka bir alan yarattığını söyledi.

Antalya’da devre aralarında takımların kamp yaptığı anımsatan Uluçay, son derece elverişli iklim özelliklerine sahip KKTC’nin bu açıdan takımlar için yepyeni bir merkez olabileceğini söyledi.

(BRT/MAIL)

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Teberrüken UluçayHaber
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