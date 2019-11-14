Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha

Uluçay KKTC’nin 36. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

14 Kasım 2019 Perşembe 17:44
Uluçay KKTC’nin 36. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC’nin 36. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uluçay, Kıbrıs Türk halkının uzun ve zorlu bir sürecin ardından büyük fedakârlıklarla elde ettiği bağımsızlığının yıl dönümünde mutlu, gururlu ve umutlu olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkının barış, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi çağdaş dünyanın temel ilkelerini benimsediğini ve bunları günlük yaşamından devlet örgütlenmesine kadar her alanda yaşatmak için mücadele verdiğini kaydeden Uluçay, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Uluslararası camiada hak ettiğimiz konumu, gasp edilen temsiliyetimizin iadesini ve en genel anlamda hak ve menfaatlerimize saygı gösterilmesini er ya da geç elde etmek için de gereken mücadeleyi vermeye devam edeceğiz.

Başta Kıbrıs sorununun çözümü olmak üzere, önümüzü açacak, ekonomimizi geliştirecek halkımızı daha fazla refah ve esenliğe kavuşturacak birçok eşik bulunmaktadır. Birlik ve dayanışmamızı muhafaza ederken, anlaşmazlıklarımızı hukuk ve demokrasiyle çözecek, geleceğe daha güçlü ve emin adımlarla ilerleyeceğiz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36.kuruluş yıldönümünü kutlar tüm şehit ve gazilerimizi yad ederken halkımızı bir kez daha tebrik ederim.”

TAK

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Moayad Ajuandi, 8 gün daha tutuklu kalacak
Moayad Ajuandi, 8 gün daha tutuklu kalacak
Eroğlu’nun KKTC’nin 36’ncı kuruluş yıldönümü mesajı
Eroğlu’nun KKTC’nin 36’ncı kuruluş yıldönümü mesajı
Tatar, TÜMBİFED ve Türkiye Harp Malulü Derneği'ni kabul etti
Tatar, TÜMBİFED ve Türkiye Harp Malulü Derneği'ni kabul etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim