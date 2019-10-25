Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Prostat kanserine Türk freni
Prostat kanserine Türk freni
Çin'den uçan daire helikopteri
Çin'den uçan daire helikopteri
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...

Uluçay, Lions Kulupleri Federasyonu heyetini kabul etti

25 Ekim 2019 Cuma 15:18
Uluçay, Lions Kulupleri Federasyonu heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu üyelerini kabul etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan, Federasyon Başkanı Alev Ulubay, 4 Ekim’de Gazimağusa’da açılan Engelsiz Lions Parkı’nın açılışında verdiği destekten ötürü Başkan Uluçay’a teşekkür ederken, Federasyona bağlı tüm kulüpler ile birlikte çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Ulubay, gönüllük esasına göre çalıştıklarına vurgu yaparak Uluslararası alanda da KKTC’yi tanıtmak için çaba gösterdiklerini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında Lionsların üstlenmiş olduğu çalışmaların çok önemli olduğunu dile getirerek, Uluslararası alanda yapılan çalışmaların da ülke tanıtımına büyük kazanç sağladığını ifade etti.

Ülkenin olanaklarının kıt olduğuna vurgu yapan Uluçay, ülkede yaşayan her bir bireyin gösterdiği çabanın daha ileriye gitme adına fayda sağlayacağını söyledi.

Başkan Uluçay, Federasyonun yapacağı çalışmalarda Meclis olarak da ellerinden gelen katkıyı yapmaya da hazır olduklarını belirterek tüm üyelere çalışmalarda başarılar diledi.

DB/MAİL

banner22
Anahtar Kelimeler:
Uluçay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık çalışanları darp edildi
Sağlık çalışanları darp edildi
Koopbank’tan çiftçilere düşük faizli kredi müjdesi
Koopbank’tan çiftçilere düşük faizli kredi müjdesi
Kıbrıslı karikatüristlerin eserleri, Kosova'da sergilendi
Kıbrıslı karikatüristlerin eserleri, Kosova'da sergilendi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim