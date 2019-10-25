Uluçay, Lions Kulupleri Federasyonu heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu üyelerini kabul etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan, Federasyon Başkanı Alev Ulubay, 4 Ekim’de Gazimağusa’da açılan Engelsiz Lions Parkı’nın açılışında verdiği destekten ötürü Başkan Uluçay’a teşekkür ederken, Federasyona bağlı tüm kulüpler ile birlikte çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Ulubay, gönüllük esasına göre çalıştıklarına vurgu yaparak Uluslararası alanda da KKTC’yi tanıtmak için çaba gösterdiklerini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında Lionsların üstlenmiş olduğu çalışmaların çok önemli olduğunu dile getirerek, Uluslararası alanda yapılan çalışmaların da ülke tanıtımına büyük kazanç sağladığını ifade etti.

Ülkenin olanaklarının kıt olduğuna vurgu yapan Uluçay, ülkede yaşayan her bir bireyin gösterdiği çabanın daha ileriye gitme adına fayda sağlayacağını söyledi.

Başkan Uluçay, Federasyonun yapacağı çalışmalarda Meclis olarak da ellerinden gelen katkıyı yapmaya da hazır olduklarını belirterek tüm üyelere çalışmalarda başarılar diledi.

DB/MAİL