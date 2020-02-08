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Uluçay, Mesarya bölgesindeki belediyeleri ziyaret etti

Uluçay Vadili, İnönü ve Paşaköy’ü ziyaret etti

08 Şubat 2020 Cumartesi 14:03
Uluçay, Mesarya bölgesindeki belediyeleri ziyaret etti
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Belediyelere ziyaret başlatan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay,  Vadili,  İnönü ve Paşaköy belediyelerinin başkanlarıyla görüştü. 

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, ziyaretlerde belediye başkanlarıyla istişarelerde bulunan Uluçay, vatandaşlarla da bir araya geldi.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tüm belediyelere gitmeyi planladıklarını, ziyarete Mesarya bölgesinden başladıklarını kaydetti.

Yerel yönetimlerin sıkıntılarının giderilmesiyle ilgili Meclis olarak eksik noktaların tamamlanması için yapılabilecekler konusunda başkanlarla görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Uluçay, her bölgenin kendine göre sıkıntıları olduğunu gördüklerini söyledi.
Uluçay, sorunların çözülmesi için yerel yönetimlerle işbirliği içinde olmaya devam edeceklerini söyledi.

ADAHAN
Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, Uluçay'ın belediyede bulunmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Adahan,  merkezi yönetimle yerel yönetim arasındaki işbirliklerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.
 

ÖNCÜ
İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü de bölge belediyelerinde yıllardır biriken sorunlar olduğunu, özellikle hükümetlerin sık değişmesi nedeniyle sıkıntısı yaşadıklarını belirtti.
Öncü,  Belediyeler Birliği ile yaptıkları çalışmaların zaman zaman siyasete kurban gittiğini gördüklerini ifade ederek Belediyeler ile ilgili komisyon kurulmasını istediklerini söyledi.
Her bölgenin sorunlarının farklılıklar gösterebildiğine işaret eden Öncü,  sıkıntıların temele odaklanılarak komitelerde ele alınmasını istedi.
Ziyaretin kendileri için anlamlı olduğunu belirten ve Başkan Uluçay'a teşekkür eden Öncü, sorunları birinci elden Meclis Başkanı’na aktarma olanağı bulduklarını ifade etti.
 

TÜLÜCÜ
Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ise Uluçay ile İçişleri Bakanı olduğu dönemde de yakın çalışma olanağı bulduğunu söyleyerek, ziyaretten dolayı teşekkür etti.
Belediye sayıların düşürülmesinin gündemde olduğunu anımsatan Tülücü, bu fikri kendisinin de desteklediğini, sınır olarak birbirine yakın belediyeler bulunduğunu ve bunların içerisinde maddi sıkıntılar nedeniyle personel maaşlarını aylarca geriden ödeyenler olduğunu söyledi.
Tülücü, Belediyelerin gelirlerinin arttırılması gerektiğini aksi takdirde belediyelerin ayakta kalabilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

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