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Uluçay: "Öğretmenler ciddi bir özveriyle özel eğitime katkı koyuyor"

26 Nisan 2019 Cuma 13:53
Uluçay: "Öğretmenler ciddi bir özveriyle özel eğitime katkı koyuyor"
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Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve eşi Rana Uluçay bugün Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi ile Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

Uluçay ve eşi, ilk önce Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, Merkezde eğitim alan kişiler ile sohbet etti. Buradaki ziyarette Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt da yer aldı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve eşi daha sonra Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Merkez Sorumlusu Esma İneci, okul çalışanları ve çocuklar tarafından karşılanan Uluçay,  merkez hakkında bilgi aldı sorunları yerinde inceledi.

Öğrenciler ziyarette 23 Nisan gösterisi de sundu.

ULUÇAY

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Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, ziyarette basına yaptığı açıklamada, öğretmenlerin, ciddi bir özveriyle devam eden özel eğitim sürecine katkı koyduklarını dile getirdi.

Yöneticilerin günlük sıkıntılar içerisine kapılıp, gittiğini söyleyen Uluçay, ülkenin daha ileriye gitmesinde çocukların önemli rolüne dikkat çıktı.

Bugün ve gelecekte sosyal devlet anlayışının ön planda olması gerektiğine vurgu yapan Uluçay, özel çocukların topluma kazandırılması yönünde yapılan çalışmaları da takdir ettiğini vurguladı.

İNECE

Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi Esma İnece ise konuşmasında, ilk kez bir Meclis Başkanı’nın merkezi ziyaret etmesinden onur duyduğunu dile getirdi. İnece, yapılan ziyaretle topluma “biz varız” mesajının verilmesinin de kendileri için büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

İnece, ayrıca Meclis Başkanı Uluçay ve eşine merkez öğretmenleri ve öğrenciler adına teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 26.04.2019 13:59
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GündemEğitimÖZELKıbrısHaberUluçay
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