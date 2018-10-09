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Uluçay, Pakistan Senato Heyeti Başkanı Mandviwalla ile görüştü

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Pakistan Senato Heyeti Başkan Salim Mandviwalla’yla görüştü.

09 Ekim 2018 Salı 14:14
Uluçay, Pakistan Senato Heyeti Başkanı Mandviwalla ile görüştü

 Uluçay, Avrasya Ülkeleri Meclis Başkanları üçüncü toplantısına katılmak amacıyla gittiği Antalya’da temaslarına devam ediyor.

 

Açılış resepsiyonuyla dün başlayan toplantıya, 41 ülkeden Meclis ve Senato Başkanları katıldı.

 

Meclis basın bürosunun açıklamasına göre, Meclis Başkanı Teberüken Uluçay Pakistan Senato Heyeti Başkan Salim Mandviwalla ile bir araya geldi.

 

ULUÇAY DESTEK İSTEDİ

 

Yaklaşık bir saat süren toplantıda konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay,  uluslararası platformlarda Kıbrıs Türk halkına verdikleri destekten dolayı Mandviwalla’ya teşekkür etti ve kendisi aracılığıyla Pakistan halkına selamlarını iletti.

 

2004 yılı sonrası dönemin İslam Konferansı Örgütü ve bugünün İslam İşbirliği Teşkilatı’nın aldığı Kıbrıs Türk halkının desteklenmesi kararını anımsatan Uluçay, bu kararın uluslararası platformlarda yürürlüğe girmesi konusunda destek istedi.

 

Uluçay, görüşmede KKTC’de yükseköğrenim gören Pakistanlı öğrencilerin sayısının arttırılması konusunda yapılacak çalışmalarının yanı sıra ticaret alanında karşılıklı işbirliği faaliyetleri konusunu gündeme getirdi.

 

Başkan Uluçay ayrıca iki ülke arasında sportif ve kültürel faaliyetlerin başlayabilmesi amacıyla yapılabilecek çalışmalara da değindi ve karşılıklı kurulacak komiteler ile de daha sağlıklı bir yapı oluşacağına inandığını söyledi.

 

MANDVİWALLA ULUÇAY’I ÜLKESİNDE AĞIRLAMAKTAN MEMNUNİYET DUYACAĞINI SÖYLEDİ

 

Pakistan Senato Heyeti Başkanı Salim Mandviwalla da konuşmasında Uluçay ile görüşmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirirken en kısa sürede Başkan Uluçay’ı ülkesinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağını ifade etti.

 

Mandviwalla, ayrıca programının uygun olması durumunda da 15 Kasım kutlamalarına katılabileceğini söyledi.

 

Gerek İslam İşbirliği Teşkilatı gerek ise diğer uluslararası toplantılarda Kıbrıs Türk halkının sesi olmayı sürdüreceklerini ifade eden Mandviwalla, karşılıklı ticari faaliyetlerin yürütülmesi konusunda çalışmaların başlayabileceğini belirtti.

 

Mandviwalla komitelerin kurulup iki ülke arasında daha sıkı işbirliği yaratılabileceğine inanç belirterek bu yönde çalışmaların iki ülke ilişkilerine ivme kazandıracağını söyledi.

 

Görüşmede Kıbrıs sorunu ile ilgili gelinen son nokta üzerine karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulup Kıbrıs sorununun önemine dikkat çekildi. Ayrıca Ortadoğu ve Akdeniz bölgesindeki ülkeler arası işbirliğinin geliştirilmesinde sorunun çözümünün önemli bir rol oynayacağı üzerinde duruldu.

 

Öte yandan Başkan Uluçay, Avrasya Ülkeleri Meclis Başkanları üçüncü toplantısının dün akşam düzenlenen açılış resepsiyonuna katıldı.

 

Toplantıda bugün oturumlar gerçekleşiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Teberrüken UluçayPakistan Senato Heyeti BaşkanıSalim MandviwallaGündemKıbrıs
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