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Uluçay, Siligulular Dayanışma Derneği üyelerini  kabul etti

Uluçay, Siligulular Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyelerini  kabul etti.

07 Ocak 2020 Salı 16:32
Uluçay, Siligulular Dayanışma Derneği üyelerini  kabul etti

:Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Siligulular Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyelerini  kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Dernek Başkanı Ümral Volkan, yeni yılda Meclisin güzel çalışmalar yapacağına inandığını belirterek, barışa ulaşma adına umudunu dile getirdi.

Volkan, Siligu köyü ve geçmiş yaşantıları hakkında Başkan Uluçay’a bilgiler de verdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, konuşmasında, Derneğin 74 öncesi ve sonrasında toplumun gelişebilmesi için canla başla çalışan bir sivil toplum örgütü olduğuna işaret ederek, ülkenin ileri gitmesinin sivil toplum örgütlerin desteğiyle çok daha mümkün olacağını söyledi.

Yıllardır ülkede hem ekonomik  hem de siyasi açıdan bir mücadele verildiğini vurgulayan Uluçay, mücadelenin bitmediğini,  Kıbrıs’ta iki bölgeli, iki toplumlu federal bir çözüme ulaşıncaya kadar devam edeceğini belirtti.

Zaman zaman Güney Kıbrıs idarecilerine aynı vizyonu ortaya koyma adına çağrılar yaptıklarını dile getiren Uluçay, bu çağrıyı yinelemek istediklerini belirterek şöyle devam etti:

“Geldiğimiz noktada; çözüm odaklı, bir takvim dahilinde Kıbrıs sorununun çözülebilmesi aslında bizim gösterebileceğimiz bir iradeye bağlıdır. Önümüzde bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Sonraki süreçte, bölgedeki gerginliklerin ortadan kaldırılması ve ortada olan zenginliğin sadece ülkemize değil bölgeye yayılabilmesi için Kıbrıs sorunu çerçevesinde iki liderin görüşme süreci yeniden gündeme gelmesini diliyoruz. 2020 yılında temennim sürecin sonuç odaklı, takvim dahilinde ve siyasi eşitlikle sonuçlanmasıdır. Bizler Kıbrıs Türkleri olarak bunu hak ediyoruz”

Ziyarette  Uluçay’a Silugu Köyünü yansıtan portre fotoğraflar da takdim edildi.

Son Güncelleme: 07.01.2020 16:35
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KıbrısGündemHaberDernekSiligulularUluçay
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