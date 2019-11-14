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Uluçay, Tarsus’tan Gazileri Kabul Etti

14 Kasım 2019 Perşembe 15:32
Uluçay, Tarsus’tan Gazileri Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmak üzere Tarsus Belediyesi’nin organizesi ile ülkede bulunan Muharip Gaziler Derneği Tarsus Şubesi gazilerini kabul etti.
Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Meclis Şeref salonunda gerçekleşen kabulde Tarsus Belediyesi’nden heyet adına söz alan Ünzile Kuru, Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gaziler ile birlikte 15 Kasım coşkusuna ortak olmak için geldiklerini, gelen bir çok gazinin 1974’den sonra Kıbrıs’a ilk kez geldiğini ifade etti. 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, 15 Kasım’ı kutlarken Türkiye ile KKTC’nin işbirliğine her zaman önemle vurgu yaptıklarını belirterek, ekonomik ve siyaseten yakalanmak istenen gelişmişlik noktasında Türkiye’nin büyük katkıları olduğuna dikkat çekti. Uluçay “Bundan dolayı mutlu ve gururluyuz” dedi.
KKT ve TC Meclislerinin arasındaki ilişkiye değinen Uluçay, yerel yönetimlerde de iki ülke arasında işbirliklerinin devam ettiğini söyledi.
Gazilerin ziyaretinin kendileri için çok anlamlı olduğuna değinen Uluçay,  “15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda bu sevincimize ortak olduğunuz için teşekkür ederim” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Uluçay
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