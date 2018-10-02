Uluçay: Töre, şöförünü günde 20 saat çalıştıramaz

BRT’de yayınlanan 1. Boyut’a konuk olan Uluçay, Meclis’te 1 Nisan’dan itibaren tasarruf tedbirlerini devreye koyduklarını söyledi.

Uluçay, “1 Nisan 2018 tarihi itibarıyla Maliye ile oturarak konuştuk. Özellikle ek mesai giderlerinin azaltılması için ciddi bir tasarruf yaptık. Yüzde 75 olan ek mesai oranlarını yüzde 50’lere çektik. İki şöförü ve iki sekreteri teke düşürdük. Ciddi anlamda tasarruf tedbiri alarak, Meclis harcamalarında idareli giden bir yapımız oldu” dedi.

Basında yer alan benzin giderleri ile ilgili de açıklamada bulunan Uluçay, göreve geldiği günden bugüne kadar makam aracının harcamasının bin 150 TL olduğunu söyledi.

Uluçay, “Benzim harcamalarımla alakalı basında birtakım spekülatif haberler yer aldı. Benim zaten makam aracı kullanmadığımı kamuoyu biliyor. Makam aracını kullanmam gereken, resmi olması gerekli yerlerde kullanıyorum. Göreve geldiğim Şubat ayından bugüne kadar makam aracımın benzin harcaması bin 150 TL’dır” dedi.

Teberrüken Uluçay, köylerde yapılan etkinliklere kendi aracıyla gittiğini ve benzin giderini de kendisinin karşıladığına vurgu yaptı.

Meclis Başkan Yardımcısı’nın yapmış olduğu harcamalara da dikkati çeken Uluçay, “Töre ile birkaç kez Divan’da harcamaları konusunu konuştuk. Kendisine özellikle haftasonu kullanımına dikkat etmesi uyarısını yapmış olmamıza rağmen gerçekten ortalamanın üstünde bir benzin gideri var. Zaten bu konu basına da düştü.Bunu zaman zaman konuşuyoruz. Özellikle ekonomik sıkıntının hat safada olduğunu söylüyoruz ve hatta ek mesailerde 1 Nisan itibarıyla düzenlemeye gittik” diye konuştu.

Ek mesailerde şöforlerin oranlarını 1Nisan 2018 tarihinden itibaren düşürdüklerini vurgulayan Uluçay, “Ne kadar saat çalışıyor olsalar dahi bu fark etmiyor. Maliye Bakanlığı’nın ek mesai olarak ödeyeceği miktar o saatle sınırlandırılmıştır.Belirlenen saatin üzerine çıkamazsınız” dedi.

Uluçay, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’nin şöförünün ek mesai saati konusundaki tablonun dikkatini çektiğini şu sözlerle dile getirdi;

“Tabloya bir baktım Meclis Başkan Yardımcısı Töre’nin şöförü Haziran ayında toplam 395 saat çalışmış. Ek mesaiden bahsetmiyorum. Toplam kendisinin beyan ettiği 395 saat Haziran ayında yaz mesaisi vardı. Ve biliyorsunuz günlük 6.5 saat çalışmak gerek. Ancak 395 saati 30 güne böldüğünüzde 20 saate denk gelir. 1 gün 24 saat ise şöförün çalıştığı süre 20 saat gözüküyor. Bu gerçekten kabul edilebilir değil. Hatta bunu Divan’da bu hafta üyelerle konuşacağım. Kendisine de söyledim. Bu insan haklarına da aykırıdır. Böyle bir durum olamaz”….

Töre’nin şöförünün çalışma saatinin akla uygun bir rakam olmadığını vurgulayan Uluçay, bu konuyu Töre’nin şöförü ile de konuştuğunu ve uyardığını söyledi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, HP Milletvekili Hasan Topal’ın Meclis İçtüzüğü değişiklik karar önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi ile ilgili soruyu üzerine “Hasan Topal bu öneriyi yaz dönemi sunmuştu, hatta partisinden açıklamalar gelmişti, partiden habersiz olduğu şeklinde… Sadece kendisi sundu ne amaçla sundu bilmiyorum”dedi.

Uluçay şu ifadeleri kullandı;

“4’lü kolasiyon Meclis Başkanlığı için Angolemli’yi önermişti, ama anayasa gereği olmadı, görevi ben devraldım…

O dönem gerekli görüş anayasa aykırı olduğu şeklindeydi. Sadece içtüzük yetmez, anasaya değişikliği gerektiği söylenmişti. Bu öneri komitede ne zaman görüşülür, başsavcılık nasıl görüş gelir? Bu konuda herhangi bir girişimim yok ama bunu hep beraber göreceğiz”