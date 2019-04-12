Uluçay, TÜMBİFED ve RİBİAD heyetlerini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye’den Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) ile Rize Bürokratlar ve İş İnsanları Derneği (RİBİAD) heyetini kabul etti.

BİLGE: ÖĞRENCİ VE TURRİST SAYISININ ARTMASI İÇİN ÇABA HARCIYORUZ

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde ilk sözü alan TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge KKTC’de bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek yaptıkları temaslarda KKTC’ye nasıl faydalı olabilecekleri konusunda değerlendirme yaptıklarını söyledi. Özellikle adaya Türkiye’den gelen öğrenci ve turist sayısının arttırılması adına girişimler yaptıklarını belirten Bilge, bunun yanısıra KKTC’de bir hatıra ormanı da oluşturmak istediklerini söyledi.

AYKUT: İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEYİ ARZULUYORUZ

Daha sonra söz alan RİBİAD Genel Başkan’ı Erol Aykut da konuşmasında kendilerini KKTC’de yabancı hissetmediklerinin altını çizerek Rize’ye gönül veren herkesle birlikte Başkan Uluçay’ı davet etti ve kültürleri kaynaştırmak ve işbirliği imkanlarını geliştirmeyi gönülden arzu etiklerini belirtti.

ULUÇAY: SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ UĞRAŞ VERMESİ ÖNEMLİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ise konuk heyete hitaben yaptığı konuşmasında ziyaretten dolayı teşekkür ederek Sivil Toplum Kuruluşlarının bu konularda uğraş vermelerinin kendileri açısından çok önemli olduğunu söyledi. Uluçay, Türkiye ve KKTC devlet yetkililerinin iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için yaptığı çalışmalar yanında sivil toplumun da bu konuda girişimlerin özellikle ekonomiye direkt etkileri olabileceğini dikkati çekerek ülkenin özellikle turizm alanında büyük beklentileri olduğunu dile getirdi.

Ülkedeki Üniversitelerin dünya çapında iyi noktalara geldiğine vurgu yapan Uluçay, daha fazla öğrencinin ülkede bulunacak olması adına yapılacak çalışmaları desteklediklerini ifade etti.Kabulde