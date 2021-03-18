Uluçay: Turizm sektörünün aşılanmasının, programa dahil edilmesi gerek

CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, mecliste yaptığı konuşmada, pandeminin getirdiği olumsuz koşullara işaret ederek, ekonomik sorunların giderilmesi için çalışılması ve ihtiyaçlara zamanında cevap verilmesi gerektiğini söyledi.

Uluçay, turizmde 2021’nin yaz sezonu yakalanmak isteniyorsa tanıtım ve pazarlama programları yapılması gerektiğini vurgulayarak, hibe desteğinin bu noktada da önemli rol oynayacağını ifade etti.

Teberrüken Uluçay, sektörlerin aşılanmasıyla ilgili bir program olmadığını ancak turizm sektörünün aşılanmasının, programa dahil edilmesi gerektiğini söyledi.