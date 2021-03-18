Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 yıl cezaevine gönderildi
1 yıl cezaevine gönderildi
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
Seyahat belgelerine el konuldu
Seyahat belgelerine el konuldu
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...

Uluçay: Turizm sektörünün aşılanmasının, programa dahil edilmesi gerek

Teberrüken Uluçay, sektörlerin aşılanmasıyla ilgili bir program olmadığını ancak turizm sektörünün aşılanmasının, programa dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

18 Mart 2021 Perşembe 19:02
68 Okunma
Uluçay: Turizm sektörünün aşılanmasının, programa dahil edilmesi gerek

CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, mecliste yaptığı konuşmada, pandeminin getirdiği olumsuz koşullara işaret ederek, ekonomik sorunların giderilmesi için çalışılması ve ihtiyaçlara zamanında cevap verilmesi gerektiğini söyledi.

Uluçay, turizmde 2021’nin yaz sezonu yakalanmak isteniyorsa tanıtım ve pazarlama programları yapılması gerektiğini vurgulayarak, hibe desteğinin bu noktada da önemli rol oynayacağını ifade etti.

Teberrüken Uluçay, sektörlerin aşılanmasıyla ilgili bir program olmadığını ancak turizm sektörünün aşılanmasının, programa dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Teberrüken Uluçay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son 24 saatte 44 pozitif vaka, 24 kişi taburcu oldu!
Son 24 saatte 44 pozitif vaka, 24 kişi taburcu oldu!
"AB, Cenevre'ye masaya gelemez.. "
"AB, Cenevre'ye masaya gelemez.. "
"KİMSE TÜRKİYE’NİN BURADAN ‘EYVALLAH’ DEYİP ÇEKİLMESİNİ BEKLEYEMEZ”
"KİMSE TÜRKİYE’NİN BURADAN ‘EYVALLAH’ DEYİP ÇEKİLMESİNİ BEKLEYEMEZ”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim