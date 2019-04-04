Uluçay, ülkede bulunan konuk sanatçıları kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, “Uluslararası Kadın Ressamlar Buluşması” için ülkede bulunan konuk sanatçıları kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde ilk sözü alan eski milletvekili ve organizasyon sorumlusu Arif Albayrak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 8 farklı ülkeden kadın ressamı ülkeye getirerek, 3. Uluslararası Kadın Ressamlar Buluşması’nı gerçekleştirdiklerini, organizasyonun Crystal Rocks Otel’in sponsorluğunda yapılacağını belirtti.

Albayrak, konseptin “8 Mart 8 Kadın Ressam” olarak kurgulandığını cumartesi günü de etkinlikle ilgili sergi açılışı yapacaklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında ülkeye ziyarette bulunan sanatçılara teşekkür ederken, organizasyonun ülke açısından önemli olduğunu söyledi.

Etkinliğe katkı koyanlara da teşekkür eden Uluçay,sanata yapılan bu tür katkıların aslında ülkeye yapılan katkı ve destekler olduğunu ifade etti.

Sanatın insanları birleştiren bir unsur olduğuna işaret eden Uluçay, sanatın ülkeleri yakınlaştırdığını söyledi.

Uluçay, zaman zaman sanat ve sporda ambargolarla ilgili sorunlar yaşansa da buna rağmen çalışmaların hiç durmadan devam ettiğini belirtti.