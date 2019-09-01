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Uluçay’dan 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajı

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs soruna kapsamlı bir çözümle Ada’nın barışa ve huzura kavuşmasının Dünya Barış Günü’nde en büyük temennileri olduğunu vurguladı.

01 Eylül 2019 Pazar 11:50
Uluçay’dan 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajı

Uluçay, tüm insanlığın, dünyanın ve özellikle de ada halklarının Dünya Barış Günü’nü kutladı.

Meclis Başkanı Uluçay, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, böylesi anlamlı günlerin, özellikle de Kıbrıs gibi barışa susamış ülkelerde, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesi, iş birliği ve ortaklık ruhunun çatışma ve gerilim politikalarına fırsat vermemesinin önemini hatırlattığını belirtti.

Uluçay mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözümle Adamızın barışa ve huzura kavuşması Dünya Barış Günü’nde en büyük temennimizdir. Kıbrıs Türk halkı iki kesimli ve iki halkın siyasi eşitliği temelinde federal çözüm yönündeki siyasi iradesini muhafaza etmektedir. Ayrıca, Doğu Akdeniz’de doğal kaynaklar konusunda iş birliği için hazır olduğumuzu da bir kez daha yinelemek isterim. Umarım ki, Kıbrıs Rum yönetimi adamızın ortak zenginliklerden tek taraflı adımlarla ve gıyabımızda verilen kararlarla istifade etme politikasından en kısa sürede vazgeçer.

Kıbrıs’ı, Türkiye’yi, bölgemiz ve dünyamızı barış dolu günlerin beklediği umuduyla, silahların susmasını ve uzlaşı kültürünün tüm insanlığa öncülük etmesini dilerim.

Temennim, Dünya Barış Günü’nün gerilim ve çatışma siyaseti güdenlerin bu niyet ve planlarını gözden geçirmelerine vesile olması, barış ruhunun ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada hakim olmasıdır.”

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