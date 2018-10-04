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Uluçay:Derinya kapısıyla bölgede turizm faaliyetleri ivme kazanacak

04 Ekim 2018 Perşembe 19:08
Uluçay:Derinya kapısıyla bölgede turizm faaliyetleri ivme kazanacak

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, arzularının kısa bir süre içinde hem Derinya hem de Aplıç kapılarının açılması olduğunu belirtti.

Uluçay, Mağusa Kadın Merkezi Derneği’ni (Makamer) kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde söz alan Makamer Başkanı Sıdıka Özdoğan, ziyarette derneklerinin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Özdoğan, 25 Kasım’da Uluslararası “Kadına Yönelik Şiddete Hayır” günü olacağını anımsatarak, gün ile ilgili bir takım faaliyetleri olacağını, bunun yanısıra toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde kadının her alanda statüsünün yükseltilmesine dönük uğraşları olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da derneğin ülkede kadının daha çok ön plana çıkıp, üretimin merkezinde olması adına yoğun uğraşlar verdiğini ifade ederek dernek üyelerini kutladı.

Yapılan çalışmaların sadece bireylerin gelişmesine değil, genel olarak ülkenin gelişmesine de katkı sağladığına vurgu yapan Uluçay, ülke değerlerinin de ön plana çıktığını söyledi.

Gazimağusa’da Derinya kapısının açılmasının gündemde olduğunu anımsatan Uluçay, kısa bir süre sonra açılmasını umut ettiği kapıyla birlikte bölgede turizm faaliyetlerinin de daha çok ivme kazanacağına olan inancını dile getirdi.

Bu konuda büyük beklentileri olduğunu ifade eden Uluçay, gelinen aşamada çalışmaların sona doğru geldiğini bildiklerini, arzularının kısa bir süre içinde hem Derinya hem de Aplıç kapılarının açılması olduğunu belirtti.

Uluçay,kadınların üretimin içinde yer alarak ülke değerlerini tanıtıcı çalışmaları, bunun yanısıra Suriçi’nin değerinin gün ışığına çıkarılması faaliyetlerinin, Derinya kapısının açılması sonrası daha çok insana ulaşacağını söyledi.

TAK

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DerinyaUluçayHaber
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