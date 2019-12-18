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Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset

Uludağ'da 1 Aralık'ta çıktıkları zirve yürüyüşünde kaybolan iki arkadaş için başlatılan arama çalışmalarında iki cesede ulaşıldı.

18 Aralık 2019 Çarşamba 16:40
Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için sürdürülen arama çalışmaları sırasında iki erkek cesedi bulundu.


İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma asayiş, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve bazı sivil arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalar 17'nci gününde sürüyor.

Sabahın erken saatlerinde Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi'nden hareket eden ekipler, aramalarını 7'nci gününde Efe Sarp'a ait mont, bere ve anahtarların bulunduğu Küreklidere Vadisi'nde yoğunlaştırdı. Jandarma keşif uçağı ve iki helikopterle havadan destek sağlanan aramalar sırasında ekipler, cansız bedenle karşılaştı.

3 SAAT SONRA İKİNCİ CESET

Dağın kuzey yamaçlarında, mont, bere ve anahtarların bulunduğu bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta görülen cesedin üzerinden, Efe Sarp'a ait kimlik çıktı. Çalışmalarını bu bölgede yoğun bir şekilde sürdüren ekipler yaklaşık 3 saat sonra bir ceset daha buldu.

Her iki cesedin kimliğinin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.

İKİ CESET ARASINDA 1 KİLOMETRE MESAFE

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uludağ'da kaybolduğu belirtilen Mert Alpaslan ve Efe Sarp'tan haber alınamadığı ihbarı üzerine Bursa Valiliği tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına kamu, sivil toplum ve gönüllülerin katılımıyla karadan ve havadan kesintisiz olarak devam edilmektedir. Kaybolan dağcılardan Efe Sarp'a ait montun Küreklidere bölgesinde bulunması nedeniyle arama faaliyetleri bu bölgede yoğunlaştırılmıştır.

Küreklidere bölgesinde yapılan arama çalışmaları sırasında bulunan montun yaklaşık 1 kilometre aşağısında bir erkek cesedi tespit edilmiştir. Yine aynı bölgede yapılan arama çalışmaları sırasında bulunan birinci cesedin yaklaşık 1 kilometre aşağısında bir erkek cesedi daha bulunmuştur. İkinci cesedin bulunduğu yerin sarp ve kayalık olması nedeniyle kurtarma ekiplerimiz cesedin bulunduğu alana ulaşmak için yoğun gayret sarf etmektedir. Ayrıca bulunan ilk cesedin üzerinden Efe Sarp'a ait kimlik çıkmıştır."

1 ARALIK'TAN BERİ KAYIPLAR

Aramaların 7'nci gününde Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere Vadisi'nde Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise iki baton bulunmuştu.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı. 

Anahtar Kelimeler:
Uludağ
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