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Ulukışla Kavşağı'nda kaza!

Araç sürücüsü aranıyor!

16 Şubat 2019 Cumartesi 13:33
Ulukışla Kavşağı'nda kaza!

Bugün, saat 07:30 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, sürücüsü meçhul RE 445 plakalı araç sürücüsü dikkatsizliği sonucu Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Ulukışla kavşağı yakınlarına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp takla atmıştır.

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Kaza sonucu araç sürücüsü olay mahallinden ayrılmış olduğundan isim tespiti henüz yapılamadı.

Söz konusu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Ulukışla KavşağıKazaTrafikPolisHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
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Right 2019-02-16 14:58:11

Acele etmeyin sarhoşsa toparlasın. Kaçaksa yerine birini bulsun. En çok olan şeyler bunlar. Ben da bir gün kaza yaptım. Bana tümsekte yavaşlayınca arkadan vurmuşlardı. Tümsek olduğunu bilmiyorlardı herhalde. Yabancı ya...Polis gelene kadar 50 kişi oldular.
Kazayı da başkası üslendi. Vuran karı koca kaçaktı tabii. Üstelil bayan yaralanmıştı. Bereket versin oluşan masrafı kazayı üslenen hemen orada ödedi. Polis da anladı ama ödediler
madem problem yok dedi. Normal olmayan şeylerin normal kabul edildiği döngünün ağırı bir memleket. Yada çıkarın bakalım kazada kaçanı mafefen yasa. Boşverin! Çözümsüzlükler memleketinde bir tek bok çözülse ne olacak! O da kalsın.
KKTC = Çözümsüzlükler, adli suçlar,
kaçak ve kaçakçılar, yasaları siklemeyenler vs. menleketi...

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Misafir Avatar
notright 2019-02-16 21:32:04 @Right

muhtemelen oluşan masrafın üzerinde bir rakam aldığınız için siz de şikayetçi olmadınız. ya da şikayetçi oldunuz da polis mi görevini yapmadı? acaba???

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kıbrıslı 2019-02-16 14:40:20

polis plakadan bakaydıya araba kimin adınadır

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Eminim 2019-02-16 17:59:46

Kesinlikle siyahidir

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Mustafa 2019-02-16 19:32:45

İnsan kazadan sonra neden kaçar: 1. Hırsız olabilir 2.Sarhoş ve/veya uyuşturucu etkisinde olabilir 3. Sigortadan para alamıyacak kişi kullanıyor olabilir 4. Kaçak bir kişi olabilir 4. Taşınması yasal olmayan bir madde taşınan bir araç olup içindeki madde başka bir araca yüklenip kaçırılmış olabilir. Benim aklıma bunlar geldi. Normal bir insan kaza yapsa nasıl davranır. Yaralanmasız bir kaza ise polisi ve sigortacısını arar kazayı bildirir. Yaralanmalı bir kaza ise ilave olarak 112 yi arar. Sigortacı firmanın olayı iyi incelemesi iyi olur.

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