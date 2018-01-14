Ulus Zabitler kayıp, Şevki Zabitler taburcu edildi

Kıbrıs Postası'ndan Nadire Bahadi'nin haberine göre, Mağusa’da faaliyet gösteren Zabitler Petrol’de geçtiğimiz 2 Ocak günü mal varlığı anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga sonucu kardeşi Şevki Zabitler’i kurşun yağmuruna tutarak 5 yerinden yaralayan Ulus Zabitler’den 12 gündür ses yok. Olayın hemen ardından Beyarmudu bölgesinden Güney’e kaçtığı öğrenilen Ulus Zabitler henüz tespit edilemezken, Ulus Zabitler tarafından 5 yerinden vurularak yaralanan Şevki Zabitler geçtiğimiz günlerde taburcu edildi. Ulus Zabitler’in olayın ardından kaçtığı mavi renk Peugeot marka aracı ise polis tarafından Beyarmudu’nda terk edilmiş şekilde bulundu.

Sağlık durumu iyi, abisinden şikayetçi

Göğüs ve karın boşluğu olmak üzere 5 yerinden öldürülmek amacı ile vurulan Şevki Zabitler tedavi gördüğü Mağusa Devlet Hastanesi’nden taburcu edilirken, Zabitler’in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polise ifade veren Şevki Zabitler’in abisi Ulus Zabitler’den şikayetçi olduğu öğrenildi. Ulus Zabitler tespit edilip tutuklanması halinde “Adam öldürmeye teşebbüs” suçundan yargılanacak.

Araç toprak alanda bulundu

Öte yandan olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri edindikleri bilgi üzerine, Beyarmudu’nda toprak alanda terk dilmiş mavi renk Peugeot marka bir araç buldu. Emare alınan sahipsiz araç ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri söz konusu aracın Ulus Zabitler’in kaçarken kullandığı araç olduğunu tespit etti.