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Ulus Zabitler sırra kadem bastı

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Gazimağusa’da önceki aralarında çıkan tartışmada kardeşini silahla vurarak ağır yaralayan Ulus Zabitler, kayıplara karıştı. Kardeşi Şevki Zabitler ise yoğun bakımda

04 Ocak 2018 Perşembe 10:32
Ulus Zabitler sırra kadem bastı
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Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Zabitler Petrol İstasyonu ofis kısmında önceki gün iki kardeş arasında yaşanan kavganın kanlı bitmesinin ardından, polis Ulus Zabitler’in peşine düştü.

Tartıştığı kardeşi Şevki Zabitler’i silahla ağır yaralayan Ulus Zabitler, kayıplara karıştı.

Polis, Ulus Zabitler’in bulunması için ada genelinde soruşturma başlattı.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Abisi Ulus Zabitler tarafından kurşun yağmuruna tutulan Şevki Zabitler, Gazimağusa Devlet Hastanesi Cerrahi Servisi’nde müşahede altında tutuluyor.

Şevki Zabitler uğradığı saldırı sonucu, karın bölgesinin alt kısmı, sol göğüs altından ciddi şekilde, omuz ve sağ eli bölgesinde ise sıyrıklılarla yaralanmıştı.

Edinilen bilgide, Zabitler’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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