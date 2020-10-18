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ULUSAL BİRLİK PARTİLİLER SARAYÖNÜ’NDE GELMEYE DEVAM EDİYOR

Ulusal Birlik Partililer, Sarayönü’ne gelmeye devam ediyor. 

18 Ekim 2020 Pazar 20:10
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ULUSAL BİRLİK PARTİLİLER SARAYÖNÜ’NDE GELMEYE DEVAM EDİYOR

Ulusal Birlik Partililer, Sarayönü’ne gelmeye devam ediyor. 
Ellerinde bayrak taşıyan genci, yaşlısı partili kalabalık, Cumhurbaşkanı adayı, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar için tezahüratlar yapıyor. 
Aralarında YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun bulunduğu bir grup da Sarayönü’nde geldi. 
Tatar'ın babası Rüstem Tatar, UBP’li bakanlar ve bazı partili belediye başkanları da Sarayönünde.
Yarışı önde götüren Ersin Tatar’ın sonuçların netleşmesiyle Parti binası balkonundan konuşma yapması bekleniyor.

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