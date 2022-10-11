Ulusal Birlik Partisi 47'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

"47 yıldır partimiz bir, sevdamız bir!" sloganıyla düzenlenen kuruluş yıl dönümü resepsiyonu Lefkoşa'da Elysium Park'ta yapılıyor.

Resepsiyon öncesi, UBP'nin önde gelen isimleri, Gündem Kıbrıs'tan Bahar Sancar'a konuştu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz: UBP görev partsidir

"Ulusal Birlik Partisi bu ülkenin en köklü ve en büyük partisidir. Bugün 47'inci kuruluş yıldönümünü kutlamak üzere buradayız. Yaz dönemi Meclis'te komiteler çalıştı. Şimdi Meclis Genel Kurulu tatili bitti toplanıyor. Bekleyen bir çok yasa var. UBP görev partisidir görevini yerine getirmeye devam edecektir."

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra: Partimizi aldığımız noktadan daha ileriye taşıyacağız

"Çok mutlu, heyecanlı ve gururluyuz. Bu coşku da buluşmak bizi gururlandırıyor. Partimizi aldığımız noktadan daha ileriye taşıyacağız. Hepimizin eline sağlık. Bizden sonraki nesillere de iyi bir gelecek verebilmek için çalışacağız"

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler: UBP hem icraat hem de seçim partisidir

UBP bu ülkedeki tüm ciddi projelerin altında imzası olan, örgütleriyle dim dik ayakta olan bir partidir. Önümüzde bir yerel seçim süreci var. UBP hem icraat hem de seçim partisidir. 25 Aralık'taki yerel seçimlerde bunu herkes görecek.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu: Rakiplerimizin söylemlerine rağmen...

Dışardaki rakiplerimizin söylemlerine rağmen bu akşam Ulusal Birlik Partisi'ne bağlılığı, aşkı görüyoruz. Bizim görevimiz UBP'yi daha büyük bir şekilde gelecek nesillere teslim etmektir.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu: Mutluyuz, gururluyuz.

" Ne mutlu bize ki böyle mahşeri bir kalabalıkta 47'inci yaşımızı kutlayacağız. Bu devletimizin var olması sayesinde biz bu şölenleri yapıyoruz. Mutluyuz, gururluyuz.

UBP Milletvekili Hasan Küçük: Bu tarihi bir akşamdır

"UBP'nin varlığı, güçlü olması ülkenin hak ettiği hizmetleri alması gerektir. UBP'deyiz çünkü geleceği bugünden şekillendirecek plan ve programla yerel seçimlere de hazırlanıyoruz. Yerel seçimlere de güçlü bir şekilde gireceğiz. Üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. KKTC'nin hak ettiği yarınlar için mazaret üretmeden çalışacağız. UBP'yi güçlü kılan tabanıdır, üyeleridir. Bu akşam tarihidir. KKTC'ye inanan ve milli davaya sahip çıkan bizler, dünden çok daha fazla çalışarak, geleceği şekillendireceğiz."

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu: Gururluyuz

"Bu akşam büyük Ulusal Birlik Partisi için buradayız. Partimizin 47'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Gururluyuz, mutluyuz."

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ: Yerel seçimlerde başarılı olacağımız ortada

Önümüzde yerel seçimler var, yerel seçimlerde başarılı olacağımız bugün bu kalabalıktan da anlaşılıyor. Yerel seçimlerden sonra yine böyle bir şölen havasında UBP başarısını kutlayacaktır.