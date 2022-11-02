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Ulusal Birlik Partisi belediye başkan adaylarını açıkladı!

UBP belediye başkan adaylarını açıkladı.

02 Kasım 2022 Çarşamba 20:49
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Ulusal Birlik Partisi belediye başkan adaylarını açıkladı!



Ulusal Birlik Partisi belediye başkan adaylarını açıkladı. UBP 13 bölgede kendi adaylarını çıkarırken, 3 bölgede bağımsız adaylara, Tatlusu'da ise DP'nin adayına destek vereceğini duyurdu. 

İşte UBP'nin adayları:

1) LEFKOŞA :SADIK GARDİYANOĞLU

2)MAĞUSA: DR.ERDAL ÖZCENK

3)İSKELE: HASAN SADIKOĞLU

4)GÜZELYURT: MAHMUT ÖZÇINAR

5)LEFKE: ADİL ÖZGEY

6)GÖNYELİ-ALAYKÖY :HÜSEYİN AMCAOĞLU

7)MESARYA : KÜRŞAT ÖZER

8)MEHMETÇİK- BÜYÜKKONUK: DR. FATMA ÇİMEN TUĞLU

9)ERENKÖY-KARPAZ : DR.HAMİT BAKIRCI

10)GEÇİTKALE-SERDARLI : HALİL KASIM

11)BEYARMUDU: İLKER EDİP

12)DİKMEN: NİYAZİ ÖZTÜRK

13)DEĞİRMENLİK: EBRU TÖREHAN

UBP'nin destek vereceği adaylar:

1)GİRNE: NİDAİ GÜNGÖRDÜ (BAĞIMSIZ ADAY)

2)LAPTA-ALSANCAK-ÇAMLIBEL :FIRAT ATASER (BAĞIMSIZ ADAY)

3)YENİBOĞAZİÇİ: MUSTAFA ZURNACILAR ( BAĞIMSIZ ADAY)

4)TATLISU : HAYRİ ORÇAN  ( DP )

Son Güncelleme: 02.11.2022 21:59
Anahtar Kelimeler:
UBPUlusal Birlik Partisi
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