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“Ulusal Birlik Partisi Zorlu Töre’ye sahip çıktı”

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

31 Ocak 2022 Pazartesi 09:51
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“Ulusal Birlik Partisi Zorlu Töre’ye sahip çıktı”
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ÖZEL HABER

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

“ÇOĞU YERDE KESMEYE ÇALIŞANLAR VARDI AMA BAŞARILI OLAMADILAR”
23 Ocak’ta gerçekleşen Erken Genel Seçimde seçmenin kendisine sahip çıktığını kaydederek sözlerine başlayan Zorlu Töre, “Ulusal Birlik Partisi Zorlu Töre’ye sahip çıktı. Çoğu yerde kesmeye çalışanlar vardı ama başarılı olamadılar. Elbette yeni isimlerinde gelmesi gerekir meclise. Ben gökten zembille inerek meclise girmedim. Çok zorluklar çektim hayatım boyunca. Ancak her zaman halkın içinden halkçı biri oldum. Hayatımın hiçbir döneminde halkçı ve ulusalcı çizgimi bozmadım. Meclise giren yeni arkadaşlara önerim makamların gelip geçici olduğunu unutmamaları yönünde olur” dedi. 
“BAKANLIKTAN ZİYADE MECLİS BAŞKANLIĞINI KENDİME DAHA YAKIN HİSSEDİYORUM”
Vatandaşın kendisine Meclis Başkanlığını yakıştırdığını ve halkın bu yönde beklentisi olduğunu kaydeden Töre, “Bakanlıktan ziyade meclis başkanlığını kendime daha yakın hissediyorum. Partim ve milletvekilleri bana bu görevi verirse layıkıyla yerine getireceğini düşünüyorum” dedi.  
“EN YAKIN MODEL ÜÇLÜ KOALİSYONDUR”
En yakın hükümet modelinin üçlü koalisyon olduğunu kaydeden Töre, “Genel başkanımız görüşmeler gerçekleştiriyor. Gayrı resmi bir takım görüşmeler yapılıyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi ile de görüşme yapıldı. Demokrat Parti ve Halkın Partisi’ne de teklif götürüldü. DP olumlu bir tavır içerisinde ancak HP henüz parti meclisini toplamadı. Yemin törenine kadar bir karar vereceklerini düşünüyorum. Şuanda ki tablo üçlü koalisyon olacak gibi görünüyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi ile kurulacak koalisyonun uzun vadeli olacağın düşünmüyorum. Çünkü Kıbrıs meselesinde ciddi bir görüş farkı vardır. CTP ile sayısal bakımdan çok büyük bir hükümet kurulabilir ancak uzun vadeli yürüyeceğini düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Zorlu TöreÇiğdem Aydın
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